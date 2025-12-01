Tres jóvenes detenidos tras un violento intento de robo a una pareja en Las Canteras

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos en Las Palmas de Gran Canaria como presuntos responsables de un robo con violencia perpetrado en la madrugada del sábado en el Paseo de Las Canteras, una de las zonas más concurridas de la capital grancanaria. La rápida actuación de la Policía Nacional, activada tras una llamada de emergencia al 091, permitió localizar a los sospechosos pocos minutos después de que intentaran sustraer el bolso de una mujer y agredir a su pareja.

El intento de robo ocurrió en la zona de La Cícer, donde una pareja fue abordada por tres jóvenes. Según relataron las víctimas a los agentes, uno de los atacantes se acercó a ellos con la excusa de pedir tabaco. Sin embargo, su verdadera intención era arrebatarle el bolso a la mujer. Al resistirse, los otros dos jóvenes comenzaron a golpear al acompañante, en un intento de doblegar la resistencia de la pareja.

A pesar de la agresión, los asaltantes no lograron su objetivo y huyeron rápidamente del lugar, dirigiéndose en dirección al Centro Comercial Las Arenas, según informaron los testigos.

Dispositivo policial y detención

Tras recibir la alerta en la Sala Operativa del CIMACC 091, varias patrullas policiales iniciaron una batida por los alrededores. Gracias a la descripción detallada facilitada por las víctimas —incluyendo vestimenta y rasgos físicos—, los agentes lograron localizar a tres individuos que coincidían plenamente con los datos aportados.

Una vez identificados y reconocidos sin lugar a dudas por las víctimas, fueron detenidos en el acto. Durante el registro de seguridad, los policías encontraron entre las pertenencias de uno de los arrestados un reloj Apple Watch Serie 6 negro y un bono de transporte perteneciente a otra persona, objetos que fueron incautados para su investigación.

Ya en dependencias policiales, los agentes constataron que uno de los detenidos había intentado ocultar su verdadera identidad, utilizando un NIE (Número de Identidad de Extranjero) y la fotografía de otra persona. Tras verificar su identidad real, se descubrió que este joven tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación, emitida por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, relacionada con otro delito anterior de robo con violencia e intimidación.

Este hallazgo agrava la situación judicial del implicado, al sumar una nueva infracción por suplantación de identidad, además del intento de robo frustrado.