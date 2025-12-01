Los vecinos de El Secadero verán cumplida su demanda de seguridad con el nuevo acceso a su barrio gracias a una inversión millonaria

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, ha publicado la licitación de las obras del nuevo acceso al barrio de El Secadero, en Las Palmas de Gran Canaria, desde la Subida de Tafira (carretera GC-110), con una inversión de 3.679.866 euros que permitirá materializar el proyecto con el que se pretende atender las reclamaciones de los residentes en este barrio de la capital insular, que piden más seguridad y comodidad a la hora de acceder al barrio en sus vehículos.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 26 de diciembre para presentar sus ofertas con el objetivo de adjudicar las obras a principios del próximo año y que los trabajos comiencen en el primer semestre de 2026. Estas obras implican la construcción de una nueva rotonda en medio de la carretera general que agilice las entradas y salidas a El Secadero con plenas garantías de seguridad, y de otra rotonda más pequeña en el interior del barrio para distribuir mejor los flujos de tráfico.

Esta actuación, además, permitirá retranquear varios metros la carretera general separándola del barrio ya que se va a aprovechar el espacio de la zona ajardinada actual que queda entre las dos calzadas de la GC-110. De esta forma, un tramo de lo que ahora es carretera pasará a ser zona libre en la que se habilitarán cerca de 20 aparcamientos, aceras y una nueva zona ajardinada pegada al barrio.

Plano del futuro acceso / La Provincia

Respuesta a las demandas vecinales

Esta actuación responde a una vieja reclamación de los vecinos del barrio que se quejaban por la peligrosidad de la incorporación desde El Secadero a la carretera general, y la ausencia de aceras para llegar a las paradas de guagua situada en la GC-110. El vicepresidente Hidalgo asumió estas peticiones de la ciudadanía y hace unos meses les presentó tanto a los vecinos como al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el proyecto que ahora se va a ejecutar. En ese momento, el vicepresidente se comprometió a construir un nuevo acceso a El Secadero que cumpla todos los criterios de seguridad y de accesibilidad del barrio que exigen las actuales regulaciones de carreteras.

Esta actuación concreta en El Secadero se ha extractado del proyecto global para reorganizar y mejorar toda la GC-110 y su entorno desde Los Hoyos hasta la rotonda de Las Brujas que la Consejería de Obras Públicas encargó meses atrás. De ese proyecto global, tal y como se comprometió el vicepresidente Augusto Hidalgo con los vecinos de la zona, los técnicos de la Consejería separaron la parte que afectaba a El Secadero para agilizar la licitación y ejecución de la obra con el fin de dotar a los residentes del barrio el acceso que demandaban.

Calmado de tráfico y nueva glorieta distribuidora

El proyecto de construcción que ya está en licitación plantea el calmado del tráfico en la zona y la disminución de velocidades en un tramo de elevada pendiente, donde actualmente se alcanzan velocidades por encima de las señalizadas, mediante la reducción de un carril de circulación y la implantación de una glorieta distribuidora en la vía principal que, manteniéndose dentro de la GC-110, sirva de acceso y conexión con El Secadero.

Infografía del proyecto que va a realizar el Cabildo de Gran Canaria. / La Provincia

Para mejorar la visibilidad de la glorieta y garantizar la distancia de frenado en condiciones de seguridad, la futura rotonda se elevará con respecto a la rasante actual de la carretera disminuyendo la pendiente de la calzada de bajada en dirección a la ciudad. Lo que se busca es nivelar lo máximo posible esta rotonda para que quede casi al mismo nivel de la calzada que sube hacia Tafira y eliminar así la pendiente actual que hace inviable la ubicación de una rotonda en condiciones de seguridad. Para ello será necesario construir un nuevo muro de contención de la GC-110 junto a la calzada de bajada a la ciudad, dando al barranco, y a la altura de la nueva rotonda nivelada.

Mejoras en el transporte público

En cuanto al transporte público, se reubicarán dos paradas de guaguas existentes garantizando su accesibilidad y sin comprometer la seguridad de los usuarios. Para ello, se introducen dos zonas para la detención de las guaguas en las vías colectoras que no interrumpirán la circulación del tronco de la GC-110 y quedarán protegidas de la circulación principal de la carretera. La conexión peatonal con las paradas de guagua desde El Secadero se realizará eliminando los cruces sobre la GC-110 y proporcionando un itinerario peatonal seguro mediante tres pasos de cebra a nivel conectados por una acera de un ancho mínimo de dos metros.

Reordenación del estacionamiento en la calle Arminda

Por último, con el objetivo de optimizar la distribución del espacio destinado al estacionamiento de vehículos privados y corregir la disposición irregular e insuficiente existente de aparcamiento, se plantea como actuación complementaria la habilitación de diez plazas de aparcamiento en batería y siete en línea en la calle Arminda. Esta intervención permitirá una organización eficiente del estacionamiento, mejorando la capacidad y funcionalidad del área, además de garantizar una anchura libre de paso adecuada en el carril de circulación, actualmente afectada por estacionamientos indebidos.