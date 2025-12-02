Más accesibilidad en Las Palmas de Gran Canaria: Tres Palmas tendrá nuevas rampas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha iniciado el proceso de licitación del proyecto ‘Accesibilidad Plaza El Boro. Tres Palmas’, una intervención destinada a mejorar la accesibilidad en el entorno del Bloque Nº2 de la urbanización Tres Palmas, en el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 425.000 euros, IGIC incluido, y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto ha sido subvencionado por el Consorcio de Viviendas del Cabildo de Gran Canaria.

En la actualidad, el Bloque Nº2 solo dispone de accesos mediante escaleras desde la plaza David Arencibia Macías (El Boro) y desde el Bloque Nº5, lo que ha limitado la movilidad de las personas con dificultades de desplazamiento. Para dar respuesta a esta situación, el proyecto ha definido la construcción de una rampa accesible que conecte la Plaza El Boro con la cota superior del edificio.

Eliminar barreras físicas

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha destacado que “Tres Palmas necesitaba una solución que eliminase barreras físicas y esta actuación da respuesta a una demanda vecinal histórica”. Roque ha añadido que “este proyecto refleja nuestro compromiso con la accesibilidad universal, la regeneración de los barrios y la mejora de la calidad de vida en el entorno construido”.

El proyecto ha previsto intervenciones en el entorno inmediato del Bloque Nº2 que incluyen movimientos de tierra, la demolición parcial del muro existente y nuevas soluciones de contención mediante micropilotes, zapatas y muros de hormigón armado para configurar la rampa proyectada.

El nuevo diseño de los accesos

La rampa y las nuevas escaleras se ejecutarán con una losa de hormigón armado de 20 centímetros y acabado antideslizante. El diseño incorpora barandillas, pasamanos y una correa estructural para su correcta sujeción. Los espacios generados entre los distintos niveles se acondicionarán con rocalla y elementos de jardinería adaptada.

El proyecto contempla además el trasplante de la vegetación existente en el parterre superior y la incorporación de picón, rocalla y plantas crasas. También se instalarán nuevas luminarias para garantizar condiciones adecuadas de iluminación y seguridad en todo el itinerario accesible.