Accidente con vuelco en la GC-23 colapsa el acceso al Hospital Negrín y La Minilla

Un accidente de tráfico con vuelco registrado esta mañana en la GC-23, a la altura de la rotonda de acceso al Hospital Doctor Negrín, ha provocado importantes retenciones en la circunvalación GC-3 y el cierre del carril derecho en la salida hacia La Minilla y la Escalerita.

El siniestro, que habría implicado a dos vehículos tras una colisión en la salida del túnel de La Ballena, dejó a uno de los turismos (un coche azul) volcado sobre la calzada. Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se encuentran en el lugar trabajando para excarcelar al copiloto atrapado en el interior del vehículo.

Hasta la zona se han desplazado también efectivos de la Policía Local (Unidades de Distrito), una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, que han colaborado en la atención de los heridos y en la regulación del tráfico.

Tráfico cerrado y fuertes retenciones

Como consecuencia del accidente, permanece cerrado el acceso a La Minilla y al Hospital Negrín en sentido descendente por la GC-23, lo que ha generado retenciones importantes en varios tramos de la circunvalación. Se recomienda a los conductores evitar la zona y buscar rutas alternativas mientras se retira el vehículo siniestrado y se despeja la vía.

La situación sigue en desarrollo a la espera de que se conozca el estado de los ocupantes del vehículo y se restablezca la normalidad en la vía.