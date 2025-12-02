Más de 100 planes para disfrutar de la Navidad en los distritos de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria organiza más de cien actividades navideñas distribuidas en los cinco distritos. La oferta incluye conciertos, teatro, talleres y propuestas para público familiar. La iniciativa completa la agenda de Sueña la Navidad, que concentra actos centrales en Santa Catalina, Las Canteras, Triana y Santa Ana.

Vegueta, Cono Sur y Tafira

El distrito lleva el espectáculo de títeres “Isla de Colores” a los colegios hasta el 15 de diciembre. Los días 4 y 5, el alumnado asistirá al CICCA para ver “Mary Poppins en la biblioteca mágica de Cuentópolis”.

En Lomo Blanco, un circo navideño funcionará del 8 al 13 de diciembre. Para mayores, el musical “Son de isla” se representará el 28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre, mientras que “Mujeres D’” llegará el 5 de diciembre a la plaza de Santo Domingo.

El 19 de diciembre, el Parque de San Telmo acogerá el concierto de Navidad de la Parranda de Guaguas Municipales a las 20:00 horas.

Entre el 20 y el 23 de diciembre, la animación infantil recorrerá plazas como La Feria, San Vicente de Paúl, Los Tarahales, La Paterna Alta, San Francisco, El Risco y Casablanca III.

El 21 de diciembre, la Plaza San Vicente de Paúl inaugurará un Belén Viviente realizado con la Asociación de Vecinos La Apolinaria.

Isleta-Puerto-Guanarteme

El distrito abrió su Belén en la plaza del Pilar de Guanarteme, visitable de 17:00 a 20:00 horas.

Los Cantacuentos se celebran los días 5, 13 y 20 de diciembre en el Castillo de La Luz, la plaza del Pilar y Las Coloradas.

La Casa de la Navidad y las visitas de Papá Noel estarán activas hasta el 21 de diciembre, con paradas en Nueva Isleta, Guanarteme, Parque de Madera y Corcho, Las Canteras, Castillo de La Luz y Pino Apolinario. Los pajes reales recorrerán el distrito el 27 y 28 de diciembre, además de dos pasacalles los días 3 y 4 de enero.

Los conciertos tendrán lugar entre el 6 y el 19 de diciembre en parroquias y plazas. El musical “La Bella y la Bestia” se presentará el 21 de diciembre, y el 4 de enero habrá un concierto de góspel.

El taller “Decora en Navidad” se celebra hasta el 4 de diciembre.

La actividad “Navilandia Ciudad Alta” recorrerá 11 espacios del 5 al 14 de diciembre con hinchables y propuestas infantiles.

El ciclo “Peque Navidad” se desarrollará los días 12, 19, 20, 27, 3 de enero y 2 de enero en los parques Juan Pablo II y Juegos Olímpicos de México.

El distrito programa actuaciones del coro Góspel con Mlou, espectáculos de Rafaelillo Clown y el concierto Magical Christmas, previsto también para el 3 de enero. El cierre será el 31 de diciembre con un Fin de Año diurno en el parque Don Benito.

El 4 de diciembre arranca con Magical Christmas en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, seguido del Coro Gospel el 5.

Los cuentacuentos se celebrarán entre el 7 y el 14 de diciembre, junto a actuaciones de Matías Alonso los días 10 y 11.

El distrito organizará un Belén Viviente el 19 de diciembre y el espectáculo familiar “La Musiqueta” el 20.

Papá Noel visitará los barrios los días 22 y 23 de diciembre, y los pajes reales el 3 y 4 de enero en horario de 16:00 a 22:00.

Los talleres infantiles se distribuirán en más de 20 localizaciones entre el 5 y el 21 de diciembre, incluyendo El Toscón, La Galera, Almatriche, Llanos de María Rivera, Casa Ayala, Las Mesas, Las Suertes, Hoya Andrea, El Zardo, Lomo Los Frailes, Isla Perdida, Piletas, Siete Puertas, Tenoya, Riscos Negros, Los Giles, San Lorenzo, El Román, La Milagrosa y Tamaraceite.