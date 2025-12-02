¿Muy cerca de las casas y la GC-1? El PP reclama otra ubicación para la Feria de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria

La instalación de la feria de atracciones navideña en el entorno de El Refugio, entre la calle Eduardo Benot y la GC-1, vuelve a generar debate en Las Palmas de Gran Canaria. La portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, ha solicitado al grupo de gobierno municipal —formado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias— que reconsidere la ubicación elegida ante las quejas reiteradas de los residentes.

Preocupación por la cercanía a viviendas y a la vía rápida

Los vecinos de Eduardo Benot han manifestado de nuevo su malestar por la proximidad de algunas atracciones, incluida una noria, que aseguran se está montando a pocos metros de sus viviendas. Las reclamaciones inciden en el ruido, las vibraciones y la falta de distancia respecto a la Avenida Marítima, un corredor viario con tráfico continuo. Según la portavoz popular, la configuración del espacio, reducido y encajado entre edificios, la autopista y el litoral, limita las condiciones de seguridad y confort.

Antecedentes recientes: un incidente en Carnaval

Delgado recordó que este mismo año una atracción hinchable instalada en la misma zona con motivo del Carnaval se desplazó por efecto del viento, obligando a cortar un carril de la GC-1 y provocando retenciones. El PP considera aquel suceso un aviso de los riesgos asociados a ubicar elementos móviles en un punto tan expuesto a las rachas y tan próximo a la principal vía de acceso a la ciudad.

Preparativos de la feria de Navidad en Santa Catalina | 26/11/2025 | 26/11/2025 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

Un solar provisional pendiente de la Metroguagua

La portavoz popular criticó también el uso continuado de un espacio que, según recordó, estaba destinado a acoger parte de la infraestructura de la Metroguagua. A su juicio, la falta de avances ha derivado en un uso provisional que se ha ido adaptando a distintos fines, desde asentamientos irregulares hasta instalaciones festivas.

Exigencia de transparencia sobre los permisos

El PP sostiene que, pese al montaje ya visible, no se han publicado las resoluciones administrativas ni los informes técnicos que avalan la instalación en términos de seguridad, impacto acústico o efectos sobre el tráfico. Delgado pidió que estos documentos se hagan públicos para garantizar transparencia y certidumbre vecinal.

Petición de alternativas para futuras ediciones

El grupo popular plantea que, más allá de la edición actual, el Ayuntamiento explore ubicaciones más amplias y seguras para evitar nuevos conflictos. Considera que la feria, pensada como un espacio de ocio familiar, no debe suponer una fuente de molestias ni riesgos para quienes residen en su entorno inmediato.