"Lo que han hecho es generar confusión y un caos tremendo": conductores sobre los nuevos semáforos de una rotonda de Las Palmas de Gran Canaria

«Lo único que han hecho es generar confusión y un caos tremendo», comenta un taxista que circula por la calle Alicante y que bordea la rotonda ubicada en la intersección con la calle León, en el Polígono de San Cristóbal. Ahí continúan las obras correspondientes a la II Fase de la Metroguagua que conforman el trazado entre el Paseo Blas Cabrera y las calles Villa de Zarauz y Alicante.

«Mira cómo está la Avenida Marítima colapsada para entrar aquí», señala el conductor en dirección a la escultura Lady Harimaguada durante un recorrido.

«Ese tráfico se debe al semáforo que han colocado en la rotonda y que se lo encuentran a la entrada cuando ya han salido de la Autovía», añade.

Asegura que la relativa cola de tráfico que se genera «no se formaba antes». En todo caso, «frenaban por el ceda el paso, pero seguían de forma fluida, ahora no. Y con 10 coches que se paren en el semáforo ya se monta el atasco».

Estado de la obra de la Metroguagua, a su paso por la calle Alicante. / José Carlos Guerra

No solo el sector del taxi es de los que más nota - y padece - las nuevas señalizaciones, también el resto de conductores que durante la mañana de este martes tocaban la bocina de sus autos para advertir al de delante que debía seguir.

«Al entrar en la rotonda, el semáforo rojo hace confundir a la gente porque realmente nos tenemos que guiar por el de la derecha, que ahora está en ámbar», sigue narrando el taxista.

Aunque la confusión se concentra al llegar a la rotonda, sus efectos se extienden desde el Centro de Salud San José hasta las inmediaciones del edificio de la Guardia Civil, en la misma calle Alicante.

«Paralizaron esto un viernes y los semáforos empezaron a funcionar un lunes», añade. «Hay que tener cuidado porque te saltan de un lado a otro».

Coches en doble fila

Son varias las paradojas que se dan en esta calle compuesta de dos carriles en ambos sentidos. La fluidez vehicular de la vía se ve modificada, no solo por las obras de la Metroguagua, sino también por algo que ya sucedía con anterioridad, la costumbre de aparcar en doble fila, algunos de ellos obstaculizando la entrada a la única farmacia existente en la zona.

«Aparcan así para echarse los churros para desayunar, cuando eliminen un carril para la Metroguagua, ya veremos qué hacen», lamentan otros conductores.

Tráfico en la calle Alicante, con coches que aparcan en doble fila. / José Carlos Guerra

Las quejas y opiniones se suceden. En la parada de guaguas del Centro de Salud San José, uno de los usuarios del transporte público subraya que se encontró con los cambios semafóricos «de un día para otro» cuando iba con su hijo en el coche.

A la sorpresa inicial de este vecino le siguió una matización: «La verdad, nunca debieron ponerlos, en esa rotonda que ya cuenta con ceda al paso no tiene sentido».

Yurena trabaja en la cafetería La Plazuela, uno de los dos establecimientos de comidas más populares del barrio. Confirma que el «caos» no se da solo a primera hora de la mañana, también en otras horas punta como a partir de las 14:00 horas. «Es la hora en la que también se sale de trabajar o vuelven de él».

Este periódico se puso en contacto, tanto con el área de Movilidad como con el de Urbanismo. El primero subraya que los semáforos «son de la obra», en referencia a los trabajos de la Metroguagua, y añade que «ni siquiera están recepcionados», por lo que remite la responsabilidad a la Concejalía de Urbanismo. A su vez, este área indica que dependen de Tráfico.

Mientras tanto, quienes sortean a diario ‘la confusión’ siguen siendo los propios conductores.