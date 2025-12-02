Kome Kome celebra su décimo aniversario como referente de la gastronomía japonesa en Vegueta

El restaurante Sushi Bar Kome Kome, enclave habitual de los amantes de la cocina japonesa en Vegueta, celebra su décimo aniversario reafirmándose como un espacio icónico en la capital grancanaria. Una década después de su apertura, el local mantiene intacta su esencia: cercanía, respeto por el producto y una propuesta culinaria honesta que combina tradición japonesa y creatividad contemporánea.

Fundado en Vegueta, en un entorno donde la historia se mezcla con la vida cultural y gastronómica del barrio, Kome Kome surgió como un pequeño sushi-bar con vocación íntima, casi artesanal. Su crecimiento ha sido progresivo pero coherente y el restaurante ha sabido consolidarse sin perder su filosofía inicial, basada en el detalle, el trabajo preciso y una atmósfera cálida que es ya parte de su identidad.

Durante el acto del décimo aniversario, que reunió a clientes fieles, amigos, proveedores y colaboradores, se repasó la evolución del restaurante desde los primeros servicios en un local oculto hasta convertirse en una de las referencias japonesas más valoradas por locales y visitantes.

El corazón de Kome Kome sigue estando en su cocina. El restaurante ha construido su reputación sobre una base sólida: producto fresco, técnicas japonesas auténticas y la capacidad de sorprender con elaboraciones fuera de carta que se adaptan a la temporada y a la inspiración del chef Junier y las recomendaciones de Marcel en sala.

Entre sus platos más reconocidos destacan los niguiris flambeados, el sashimi recién cortado, los makis creativos y las gyozas artesanas, además de propuestas que fusionan tradición nipona con influencias internacionales. Esta apuesta constante por la calidad ha convertido a Kome Kome en un referente gastronómico dentro y fuera de Vegueta.

Si algo destaca Kome Kome de estos diez años es su relación con la gente. La hospitalidad del equipo, su trato cercano y el ambiente íntimo del local han sido fundamentales para construir una comunidad sólida de clientes habituales que consideran el restaurante un segundo hogar gastronómico.