Kome Kome celebra su décimo aniversario como referente de la gastronomía japonesa en Vegueta
Este local mantiene intacta su esencia con una cercanía hacia el comensal y una propuesta culinaria honesta, que combina tradición y creatividad
El restaurante Sushi Bar Kome Kome, enclave habitual de los amantes de la cocina japonesa en Vegueta, celebra su décimo aniversario reafirmándose como un espacio icónico en la capital grancanaria. Una década después de su apertura, el local mantiene intacta su esencia: cercanía, respeto por el producto y una propuesta culinaria honesta que combina tradición japonesa y creatividad contemporánea.
Fundado en Vegueta, en un entorno donde la historia se mezcla con la vida cultural y gastronómica del barrio, Kome Kome surgió como un pequeño sushi-bar con vocación íntima, casi artesanal. Su crecimiento ha sido progresivo pero coherente y el restaurante ha sabido consolidarse sin perder su filosofía inicial, basada en el detalle, el trabajo preciso y una atmósfera cálida que es ya parte de su identidad.
Durante el acto del décimo aniversario, que reunió a clientes fieles, amigos, proveedores y colaboradores, se repasó la evolución del restaurante desde los primeros servicios en un local oculto hasta convertirse en una de las referencias japonesas más valoradas por locales y visitantes.
El corazón de Kome Kome sigue estando en su cocina. El restaurante ha construido su reputación sobre una base sólida: producto fresco, técnicas japonesas auténticas y la capacidad de sorprender con elaboraciones fuera de carta que se adaptan a la temporada y a la inspiración del chef Junier y las recomendaciones de Marcel en sala.
Entre sus platos más reconocidos destacan los niguiris flambeados, el sashimi recién cortado, los makis creativos y las gyozas artesanas, además de propuestas que fusionan tradición nipona con influencias internacionales. Esta apuesta constante por la calidad ha convertido a Kome Kome en un referente gastronómico dentro y fuera de Vegueta.
Si algo destaca Kome Kome de estos diez años es su relación con la gente. La hospitalidad del equipo, su trato cercano y el ambiente íntimo del local han sido fundamentales para construir una comunidad sólida de clientes habituales que consideran el restaurante un segundo hogar gastronómico.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas