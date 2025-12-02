Un millón de euros muy repartido: el Cupón de la ONCE 'riega' un barrio de Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, fue el escenario de un reparto de premios por 1.060.000 euros correspondientes al sorteo del Cupón Diario de la ONCE del 1 de diciembre de 2025. La combinación ganadora dejó un cupón agraciado con 500.000 euros —las cinco cifras y la serie— y otros 16 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

El responsable de distribuir esta cantidad fue Enrique David Sosa, agente vendedor de la ONCE desde enero de 2010. Los boletos premiados se vendieron en dos de sus puntos habituales: el HiperDino de Tamaraceite y la Gasolinera de Los Alisios, ambos situados en la capital grancanaria.

Premios del sorteo

El Cupón Diario ofrece un primer premio de 500.000 euros al número más la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. El sorteo incluye también otras categorías: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y la misma cantidad a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros para quienes acierten las tres primeras o tres últimas cifras; y premios de 6 euros para las dos primeras o dos últimas. El reintegro de 2 euros se concede a quienes coincidan con la primera o la última cifra del número ganador.

Venta de los cupones

Los productos de la ONCE se comercializan a través de una red formada por más de 20.700 vendedores y vendedoras en todo el país. También pueden adquirirse en la web de la ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados, donde se venden los diferentes sorteos y modalidades de juego.

El reparto de premios en Tamaraceite vuelve a situar a la capital grancanaria entre los puntos afortunados del archipiélago, con un sorteo que deja una notable inyección económica en la zona.