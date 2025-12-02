El Parlamento de Canarias respalda la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031

El Parlamento de Canarias expresó este martes su apoyo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031. La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Cultura, Josué Íñiguez, los portavoces municipales David Suárez e Ignacio Guerra y el director artístico de la candidatura, José Luis Pérez Pont acudieron a la sede institucional para llevar a cabo la firma del manifiesto de apoyo.

Darias recordó el primer intento de la ciudad por obtener este reconocimiento en 2010, durante la etapa de Jerónimo Saavedra, y afirmó que "aquel legado ha servido de base para construir una propuesta renovada, atractiva y profundamente vinculada a la identidad isleña".

Explicó que el lema 'Rebelión de la geografía' nace de la convicción de que la geografía, que tantas veces condiciona las oportunidades de los territorios, puede convertirse también en un motor creativo y "en una forma de estar en el mundo".

Insistió en que la propuesta cultural y artística que acompaña a la candidatura recoge el sentir de un territorio que ha sabido anticipar desafíos globales desde su condición insular.

La alcaldesa destacó que la Capitalidad Europea de la Cultura es una oportunidad para catalizar el talento creativo de Las Palmas de Gran Canaria, de Gran Canaria y de todas las islas y que el objetivo es "dar voz a las ciudades isleñas de la Unión Europea, situando sus márgenes y orillas en el centro de la propuesta cultural del siglo XXI".

Respaldo unánime

La cámara autonómica expresó su respaldo unánime a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria. Su presidenta, Astrid Pérez, añadió que la adhesión al manifiesto impulsado por el Ayuntamiento supone un "compromiso institucional" con un proyecto que sitúa a la ciudad, a la isla y a todo el archipiélago como "referente cultural desde su singularidad insular”.

Pérez reivindicó que la candidatura refleja la "voluntad compartida" por las ocho islas de promover la cultura como eje de cohesión social, innovación creativa y diálogo intercultural.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento suma el quinto apoyo institucional a la candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031, tras suscribir acuerdos con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Club Baloncesto Gran Canaria.