El Puerto de Las Palmas impulsa una segunda rampa ante el aumento de la carga rodada

El Puerto de Las Palmas impulsa la construcción de una segunda rampa para simultanear la carga y descarga de mercancía Ro-Ro, un tráfico que en los diez primeros meses del año experimentó un incremento del 3,22% con respecto al mismo periodo de 2024, con 211.293 unidades y 3.281.474 toneladas.

La Autoridad Portuaria ha licitado la redacción del proyecto constructivo de esta rampa en el Muelle León y Castillo que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros y permitirá a La Luz contar con dos tacones paralelos en los que podrán operar simultáneamente los barcos de carga interinsulares y los Ro-Pax de las líneas que unen la Península con Canarias.

Esta estructura estará ubicada a 250 metros al sur del actual tacón, al inicio del muelle de León y Castillo, a la altura del bolardo 14. Según el pliego técnico de la licitación, se tratará de una rampa doble de 60 metros de longitud y 36 metros de ancho, con un calado de 14 metros.

Crecimiento del tráfico Ro-Ro

Las empresas interesadas en realizar este proyecto, que tiene un coste de 107.000 euros, pueden presentar sus propuestas hasta las 14.00 horas del 16 de diciembre y una vez adjudicado, se dispondrá de un plazo de dos meses para presentar el anteproyecto y otros tres para entregar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas el proyecto constructivo definitivo.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, asevera que «las estadísticas están confirmando que la apuesta por el tráfico Ro-Ro está funcionando y que los tráficos interinsulares, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, están creciendo y la intención es que esto continúe».

En este crecimiento influyen también los dos silos para vehículos que hay en el Puerto de Las Palmas, el de Domingo Alonso, con capacidad para almacenar hasta 6.000 unidades, y el de Boluda, que puede acoger hasta 1.100.

Inversiones estratégicas en el Puerto de Las Palmas

Esta no es la única obra planeada por el Puerto para los próximos años. La institución que preside Calzada ha sacado a licitación pública varias intervenciones de diferente calado para seguir posicionando al Puerto de Las Palmas como nodo estratégico en medio del Atlántico. La más importante es la prolongación del Muelle Reina Sofía, que modificará la vista desde la Avenida Marítima al alcanzar la altura de la Biblioteca del Estado y supondrá una inversión de 20,5 millones de euros, aunque también está la ampliación de la línea de atraque del Muelle Santa Catalina Naciente, que costará tres millones de euros.

El 'Thruxton', uno de los barcos porta vehículos que ha llegado al Puerto de Las Palmas / Juan Carlos Castro

Otra de las actuaciones que están en este momento en fase de licitación pública es la colocación de 38 nuevas defensas, tipo escudo, a lo largo del Muelle Cristóbal Colón, ubicado en la Dársena Exterior del Puerto, que cuenta con un presupuesto de 274.641,48 euros. El plazo para la presentación de ofertas es el 18 de diciembre, el mismo que tienen las empresas que estén interesadas en construir un nuevo edificio de aseos públicos que estén adaptados para personas con movilidad reducida en el Muelle Santa Catalina, donde se está realizando una importante inversión para seguir atrayendo el tráfico de cruceros. Este equipamiento tiene un presupuesto de 123.593,9 euros.