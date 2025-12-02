El Santa Catalina inaugura la Navidad con su tradicional encendido de luces y una velada solidaria

La Navidad llega al corazón de Las Palmas de Gran Canaria de la mano del emblemático Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel. El próximo jueves 5 de diciembre, a las 19:00 horas, el hotel celebrará su tradicional encendido de luces, un evento que se ha consolidado como uno de los momentos más esperados del calendario navideño en la capital.

La majestuosa iluminación de su icónica fachada marcará el inicio de una velada mágica en la que no faltarán la emoción, la música y la solidaridad. El acto contará con la actuación en directo de un grupo de góspel, cuyas voces envolverán el patio del hotel en un ambiente festivo y conmovedor. Los asistentes podrán brindar con una copa de cava mientras disfrutan de este espectáculo en un entorno cargado de historia y elegancia.

Como es tradición, el Santa Catalina renueva también su compromiso con la comunidad mediante una campaña de recogida de juguetes nuevos a favor de Cruz Roja. Todos los asistentes están invitados a colaborar con esta iniciativa solidaria, destinada a llevar ilusión a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad estas fiestas.

El encendido navideño del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, es mucho más que una celebración: es un punto de encuentro para residentes y visitantes, una cita que aúna patrimonio, espíritu navideño y responsabilidad social.

Una Navidad para recordar

La ceremonia de luces será el pistoletazo de salida de una completa programación navideña que incluirá cenas de gala, brunches festivos y propuestas únicas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. La agenda completa estará disponible próximamente en la web oficial y en los canales de redes sociales del hotel.