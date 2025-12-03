Eduardo Álvarez asume la presidencia de Asocelpa y José Mayor revalida su liderazgo al frente de Oneport
Dos de las patronales del Puerto de las Palmas renuevan sus juntas directivas antes de finalizar el año
Eduardo Álvarez Jubells es desde este miércoles el nuevo presidente de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas (Asocelpa), relevando en su cargo a Carmen Moreno Ojeda, el mismo día en el que José Mayor Ramírez ha revalidado su liderazgo al frente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport. De esta manera, dos de las patronales del Puerto de Las Palmas han renovado sus directivas y afrontan los próximos cuatro años con energías renovadas.
En el caso de Asocelpa, Eduardo Álvarez pasa de ser vicepresidente a encabezar la directiva tras recibir el apoyo de los socios que han reconocido "la trayectoria y al trabajo realizado en los últimos años" y han apostado por "la estabilidad y la unidad para afrontar con solvencia la compleja etapa que viene", asegura la asociación.
Retos de la nueva directiva
Los retos marcados para estos cuatro años por la nueva directiva son afrontar la transición energética y los nuevos requisitos de sostenibilidad en el transporte marítimo, impulsar la digitalización y la innovación en los procesos logísticos y operativos, y defender y fortalecer la competitividad del Puerto de Las Palmas en un escenario geoestratégico y económico en constante evolución.
Asimismo, quiere que Asocelpa siga siendo un interlocutor unificado y fuerte ante las administraciones y organismos.
Álvarez, que es responsable de Albatros Inter Shipping, contará con el apoyo de Carmen Moreno, que pasa a ocupar la vicepresidencia, y un equipo formado por profesionales de "reconocido prestigio y compromiso" como Federico López, Alejandro García-Reboredo, Gabriela Esquivel, Francisco Naranjo, Gustavo Vidueira y Javier Delegado.
Reelección en Oneport Canarias
Por otro lado, José Mayor Ramírez ha revalidado este miércoles su liderazgo al frente de la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport Canarias, y renueva su cargo como presidente hasta 2030 después de haber sido reelegido en el seno de una Asamblea General Ordinaria.
Los socios de la federación han ratificado la composición de la nueva Junta Directiva garantizando la continuidad en la representación del sector y la defensa de los intereses de los operadores logísticos y servicios portuarios de Canarias.
Nuevas incorporaciones en Oneport
José Mayor destaca la incorporación de Guillermo Ramos, de Zamakona, y Javier Delgado, de Canarship, por su relevancia portuaria, así como José Domingo Casanova, de Cargo Lanzarote, con el que Oneport se abre a otras islas. Además, apunta que hay apuesta por las nuevas generaciones, como refleja la entrada de José Carlos Álvarez, en representación de Suisca.
También forman parte de esta directiva Manuel Herrera, José Moo, Pedro Olives, Francisco Naranjo, Israel Rodríguez, Elena Sánchez y Emilio León.
