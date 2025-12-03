El Ayuntamiento impulsa el asociacionismo y la participación con una jornada dedicada al tejido social

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha celebrado una jornada dedicada a fortalecer el asociacionismo, la inclusión social y la participación activa de la ciudadanía. La actividad, enmarcada en el proyecto “Las Palmas de Gran Canaria avanzamos en valores democráticos”, tuvo lugar en el espacio municipal “La Plaza”, ubicado en la Plaza de la Música, y contó con una nutrida participación de colectivos sociales y vecinos de distintos barrios de la capital.

La concejala de Participación Ciudadana, Betsaida González, destacó que “hemos disfrutado de esta tarde de unas jornadas centradas en el poder transformador del movimiento asociativo", con el objetivo de visibilizar iniciativas ciudadanas, generar sinergias y reforzar el tejido social como base de una ciudad más cohesionada y democrática.

El eje principal del encuentro fue la ponencia de la politóloga y socióloga Cristina Monge, titulada “Tejido asociativo, capital social y democracia participativa: el papel transformador de las asociaciones locales”. En su intervención, la experta ofreció claves para reforzar el impacto del asociacionismo en la vida pública, analizando los retos actuales del sector, su contribución a la calidad democrática de las ciudades y propuestas para fortalecer su sostenibilidad.

Además de la ponencia principal, la jornada incluyó un taller participativo, stands informativos de diversas entidades sociales, exposiciones y la proyección de vídeos que pusieron en valor el trabajo de las asociaciones locales. En el interior del edificio se celebró un foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas, centrado en herramientas de participación ciudadana impulsadas desde el municipio.

El programa se completó con la elaboración colectiva de un mural artístico, concebido como espacio de expresión ciudadana, y la ambientación musical de un DJ que acompañó esta jornada abierta al diálogo, la colaboración y la celebración del compromiso comunitario.