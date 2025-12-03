Qué hacer en el mercadillo navideño más británico de Las Palmas de Gran Canaria

El Parque de San Telmo vuelve a convertirse en uno de los espacios centrales de la actividad navideña en Las Palmas de Gran Canaria con la quinta edición del Beefeater Xmas Market, que tendrá lugar entre el 4 y el 8 de diciembre, en pleno puente festivo. La propuesta, que ya forma parte del calendario prenavideño de la ciudad, amplía este año su duración y mantiene un horario continuado desde las 10.00 hasta la 01.00 horas, con el objetivo de consolidar un punto de encuentro para visitantes, familias y público local.

El anuncio oficial del evento se realizó en el propio parque, donde participaron representantes del tejido comercial y cultural. Entre ellos estuvo el presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, Marc Llobet, quien destacó la relevancia que tendrá el market para la actividad económica del entorno. Según indicó, el evento generará un flujo notable de visitantes hacia la zona comercial, reforzando la oferta del barrio en un periodo del año especialmente favorable para las compras y el ocio en familia.

Llobet subrayó que el market ofrece un formato que combina música, gastronomía y comercio en un espacio público accesible y bien conectado, lo que contribuye a posicionar el entorno de Triana como alternativa atractiva para residentes y visitantes durante el largo fin de semana.

Por parte de la organización intervino Teresa Deudero, promotora del market y directora de Ylang-Ylang, quien explicó que la puesta en marcha de esta edición ha supuesto un reto por el corto margen disponible para su producción. Aun así, expresó su confianza en superar la afluencia del pasado año, gracias a la ampliación de la programación y a la experiencia acumulada en ediciones anteriores realizadas también en el Parque de San Telmo.

Una estructura comercial ampliada

El Beefeater Xmas Market presenta este año una disposición que combina comercio, restauración y ocio en un mismo recorrido. El área central del recinto estará ocupada por 21 cabañas de madera instaladas sobre una superficie de 1.360 metros cuadrados, donde se exhibirán productos de piel, joyería en plata, bisutería, velas, objetos de diseño, decoración navideña, ropa, bolsos, galletas artesanales y trabajos de artesanía polimérica. La variedad de artículos pretende cubrir diferentes tipos de público y facilitar compras vinculadas a la temporada festiva.

A ello se suma una zona de ocio y restauración de 1.530 metros cuadrados, equipada con foodtrucks y barras que permanecerán operativas durante toda la jornada. Esta área complementa el recorrido comercial y aporta un espacio estable para la convivencia, el descanso y la degustación gastronómica, tres elementos que ya se han consolidado como señas de identidad del market.

Cinco días de música en directo

La programación musical es uno de los pilares del evento y figura como uno de los principales atractivos para el público. Los conciertos se desarrollarán durante los cinco días del market, combinando tributos a bandas reconocidas, artistas locales y propuestas emergentes del panorama canario.

La inauguración, el jueves 4 de diciembre, estará a cargo de Tribu G, con su homenaje a Hombres G, y contará además con Kilombo Improvisado y el cantante Yet Garbey, representante de la escena urbana insular.

El viernes 5 continuará con el tributo a Fito & Fitipaldis interpretado por La Boina de Fito, junto a las actuaciones de Pedro Afonso y el grupo cubano-canario Aseres. El sábado 6 reunirá a artistas que han ido consolidando su presencia en la escena local, como Willy Flores, Alejandro Agüero, Kilian Viera, Apolo GC y la banda Paradise, encargada del tributo a Coldplay.

El domingo 7 será una jornada especialmente variada, con la participación de Havana 500, la Miracle Band con su homenaje a Queen, el grupo Rabiosa con un tributo a Shakira, y el popular conjunto Los Lola, que mantiene una presencia habitual en eventos musicales del archipiélago.

El cierre del lunes 8 incluirá a Lengua de Suegra, la propuesta urbana Qué Chimba, el cantante Dani Calero y la banda Salvapantallas, que pondrá el punto final a esta edición.

Producción y repercusión económica

Detrás del festival hay un trabajo logístico y humano que se ha intensificado en las semanas previas. Más de 30 empresas canarias participan en distintos ámbitos de la producción, desde el montaje hasta la decoración o los servicios auxiliares. En total, alrededor de 200 personas han intervenido en la fase preparatoria del evento y unas 40 trabajarán durante el market como personal técnico, de atención al público, seguridad y apoyo operativo.

La repercusión económica también alcanza a los comercios del parque y a los puestos navideños ya instalados, que se ven reforzados por el aumento de visitantes durante estos días. El conjunto convierte al Parque de San Telmo en un punto estratégico para la dinamización de la zona de Triana, que suma un nuevo incentivo para impulsar su actividad durante el inicio de la temporada navideña.