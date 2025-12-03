El carnicero Ruimán acepta 15 años de cárcel por asesinar a su suegra en San Mateo

El carnicero Ruimán R. S. ha reconocido este miércoles durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas que el 13 de septiembre de 2023 mató a su suegra a martillazos en su vivienda de San Mateo después de robarle el dinero que había recibido de la herencia de su padre para comprar cocaína. Esta confesión le ha permitido llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular por el que cumplirá 15 años de cárcel, después de rebajar la pena solicitada inicialmente al considerar que sus acciones se vieron influidas por la grave adicción a las drogas que sufría.

La víctima fue María Esther R., una vecina de 64 años muy querida en el barrio de Aríñez que vivía en una propiedad unifamiliar dividida en dos casas. Ella residía en la planta baja mientras que su agresor, junto a su pareja y la hija en común de ambos, pernoctaban en la parte superior. La relación familiar se había visto enturbiada antes de los hechos por el consumo de drogas del encausado, que había perdido su puesto de trabajo en una conocida cadena de supermercados del municipio debido a esta situación. La mujer, en un momento dado, decidió retirarle la llave de acceso a su vivienda con el fin de evitar enfrentamientos o posibles robos.

Sin embargo, todo saltó por los aires el 13 de septiembre. El acusado, que quería conseguir dinero por cualquier medio para consumir cocaína, era consciente de que su suegra había recibido recientemente 22.000 euros en efectivo que guardaba en su casa. Por tanto, al notar que la vivienda se encontraba vacía, decidió dejar sola a su hija pequeña y romper la puerta de cristal trasera para acceder al interior.

El agresor deberá indemnizar a los familiares de la víctima y no podrá residir en el municipio durante 23 años

Ruimán se colocó unos guantes y vació de forma exhaustiva los armarios y cajones que encontraba a su paso en busca del dinero. Permaneció así otros 20 minutos, hasta que fue sorprendido por la moradora, que volvió a su casa y se percató del desorden.

En ese momento, se desconoce si llegaron a cruzar palabra, si hubo algún tipo de discusión o reproche. El asesino se acercó a la puerta principal de la entrada con un martillo en la mano y le propinó un fuerte golpe en la región frontal de la cabeza. El impacto le hizo caer al suelo, hacia delante, una posición de la que se valió su yerno para seguir golpeándola en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Después de llevarse el dinero y dejar a su suegra tendida en un charco de sangre, el acusado se fue a comprar cocaína para consumirla en la casa de un amigo.

Hallazgo del cadáver

Los familiares de María Esther R. no pudieron contactar con ella y pidieron ayuda a un vecino, policía nacional, que esa misma noche se presentó en el domicilio, accedió a través de la puerta forzada y se encontró con el cadáver.

Se trata del primer procedimiento del jurado en la provincia de Las Palmas, y el segundo en Canarias, donde se aplica la reforma de la ley de eficiencia de la justicia que permite el acuerdo sin llegar a juicio. El magistrado presidente de la Sección Sexta, Emilio Moya, anunció una sentencia a viva voz.

La fiscal considera que las acciones se vieron influidas por su grave adicción a las drogas

La fiscal Cristina Coterón aplica las circunstancias agravantes de parentesco y reincidencia y las atenuantes de confesión y de grave adicción a las sustancias estupefacientes. Se le impondrá, además de la pena de prisión, una orden de alejamiento hacia los familiares de la víctima y la prohibición de volver a residir en el municipio de San Mateo.

Deberá pagar, a su vez, una indemnización de 120.000 euros a cada uno de los hijos de la fallecida, 15.000 a su nieta y la parte correspondiente a la herencia. Esto es, 11.000 euros al hermano de la fallecida que debía cobrar el dinero sustraído y otros 11.030 euros a los hijos por este concepto.