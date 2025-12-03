El certamen 'José Miguel Pérez' fomenta la investigación histórica entre jóvenes universitarios

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha presentado el Certamen 'José Miguel Pérez' sobre Historia de la ciudad, una iniciativa en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que rinde homenaje al catedrático e investigador grancanario José Miguel Pérez García, cuya obra y docencia contribuyeron decisivamente a la comprensión de la historia política, social y cultural contemporánea de Canarias.

Durante el acto, que ha contado con la presencia del concejal de Cultura, Josué Íñiguez; del concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola; del decano de la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC, Manuel Ramírez; y de Daniel Pérez, hijo del homenajeado, se ha explicado que el certamen tiene como objetivo fomentar la investigación histórica entre jóvenes universitarios, centrando su atención en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad atlántica protagonista de procesos clave como la urbanización, la modernización, las migraciones, la cultura política, la identidad y la globalización.

Trayectoria de José Miguel Pérez

En su intervención, la alcaldesa ha destacado la figura de José Miguel Pérez, subrayando su trayectoria como profesor e investigador, licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También ha resaltado su papel como político ejemplar, que ocupó, entre otros cargos, la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, donde asumió la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. "Su pasión por la historia y su compromiso con nuestra ciudad nos inspiran a aprender, crecer y construir juntos la ciudad que todos y todas soñamos", ha afirmado.

Carolina Darias, junto a Josué Íñiguez y Franscisco Hernández Spiónola, dialoga con el decano Manuel Ramírez y Daniel Pérez / La Provincia

Legado humano, científico y político

"Durante su vida dejó una huella imborrable en quienes tuvimos la suerte de conocerlo. Para mí, fue uno de los mejores ejemplos de la combinación de virtudes humanas, científicas y políticas. Su profesionalidad y responsabilidad marcaron toda su trayectoria, siempre con prudencia en las decisiones y con una clara visión de los roles de las personas", ha subrayado Darias.

La alcaldesa ha destacado la pasión de José Miguel por la historia, que unió su estudio académico de figuras como Juan Negrín y Benito Pérez Galdós con la investigación sobre la Historia de Canarias. "Dos rasgos definían su perfil: su universalidad, inspirada en la Ilustración y la Escuela de los Annales, y su canariedad, orgullo de su respeto por nuestra tierra y sus gentes", ha señalado.

Bases del Certamen y Participación Juvenil

Como ha explicado la regidora, el certamen busca estimular la investigación histórica entre universitarios y universitarias, tomando como eje la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, protagonista de procesos contemporáneos como la urbanización, la modernización, las migraciones, la cultura política, la identidad y la globalización. La iniciativa se dirige a jóvenes investigadores e investigadoras que hayan obtenido al menos el título de grado y que tengan entre 18 y 35 años, y abordará la vida en la ciudad en distintos momentos de su historia, incluyendo hechos y protagonistas relevantes. La convocatoria se abrirá en enero de cada año y la resolución de los premios se realizará antes del 18 de noviembre.

Compromiso de la ULPGC

En su intervención, el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC, Manuel Ramírez, ha señalado que "el reto que nos plantea este certamen es mantener vivo el legado de José Miguel Pérez García" y para ello "qué mejor manera de hacerlo que recopilando los mejores trabajos de jóvenes investigadores y publicando anualmente una obra sobre la historia de Las Palmas de Gran Canaria. Para nuestra Facultad, en la que José Miguel trabajó durante gran parte de su vida académica, es un honor colaborar con el Ayuntamiento y seguir fomentando la formación de nuevos historiadores en nuestra ciudad".

Agradecimiento familiar

Por su parte, Daniel Pérez, hijo del homenajeado, ha expresado su agradecimiento por la iniciativa: "Este certamen contribuye a honrar la vocación de mi padre como profesor e historiador. Su pasión por inspirar a jóvenes investigadores se mantiene viva con esta convocatoria, que permitirá a la juventud conocer y valorar la historia de nuestra ciudad. Agradecemos al Ayuntamiento y a la Universidad, en especial a la Facultad de Geografía e Historia, esta iniciativa que esperamos perdure en el tiempo y se vincule con la oferta cultural de Las Palmas de Gran Canaria".