Los churros más virales de Canarias están en Las Palmas de Gran Canaria: coberturas increíbles y combinaciones a tu gusto
Una propuesta perfecta para los más golosos que triunfa en la capital grancanaria por su creatividad
La fiebre por los churros en esta época ha alcanzado otro nivel en la capital de Gran Canaria gracias a @lovechurroscanarias, la churrería cuenta con las elaboraciones de churros más virales gracias a sus sorprendentes coberturas, sus vasitos de mini churros y su capacidad para reinventar un producto clásico.
Ubicados actualmente en las casetas navideñas del Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, reciben cada tarde clientes que buscan probar sus churros con sabores únicos como Ferrero Rocher, Pistacho, Chips Ahoy, Barbie o Mon Chérie. Todas sus elaboraciones se realizan al momento y viene cargadas de toppings.
Churros clásicos, vasitos y coberturas innovadoras
Uno de los grandes éxitos de la churrería son sus vasitos de mini churros (6,50 €), diseñados para completarlos al gusto de consumir mezclando toppings y salsas. Sin embargo, los clásicos nunca fallan:
- 6 churros: 3,50 euros
- 12 churros: 5 euros
- 26 churros: 10 euros
Además, ofrecen churros bañados desde 1,50 € la unidad o 5 € cuatro unidades, perfectos para los más golosos. Quienes prefieran optar por una opción más clásica pueden disfrutar de los churros tradicionales con chocolate caliente, que puede pedirse más espeso o más líquido, y también existe la posibilidad de añadirles salsas y toppings para personalizar los churros y crear combinaciones propias y sabores diferentes.
Horario y ubicación
La churrería se encuentra en las casetas navideñas del Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria hasta el 7 de enero. Además, abre todos los días de 16:30 a 22:00 horas.
Love Churros Canarias destaca por su concepto único e innovador. Además, van a ir cambiando de ubicación para visitar todas las islas y que todos los canarios puedan disfrutar de sus elaboraciones, es por eso que recomiendan seguir sus redes sociales para no perderse su próxima parada.
