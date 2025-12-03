Detectan en Las Palmas de Gran Canaria el uso fraudulento de una tarjeta PMR para aparcar en zona reservada

Aparcar en una plaza reservada para personas con movilidad reducida usando una tarjeta falsificada no solo es un acto incívico: es un delito. Así lo ha confirmado la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que intervino un vehículo en el Distrito Puerto tras detectar que portaba una tarjeta PMR clonada.

La actuación policial tuvo lugar durante una inspección rutinaria. A simple vista, el coche parecía estar correctamente estacionado. Sin embargo, al revisar la tarjeta de estacionamiento expuesta, los agentes detectaron indicios claros de manipulación o falsificación.

Tras comprobar el número de identificación, se localizó al titular legítimo, quien confirmó que no estaba utilizando la tarjeta en ese momento y que desconocía completamente que alguien hubiera hecho una copia de su documento.

Se abre investigación penal

Ante estos hechos, la Policía instruyó diligencias por uso de documento público falso, delito tipificado en el Código Penal. Además, el titular de la tarjeta presentó formalmente una denuncia por uso indebido de su identidad y documento oficial.

Se abre así una investigación que podría derivar en sanciones importantes para el responsable del fraude, tanto desde el punto de vista penal como administrativo.

Las tarjetas PMR (Personas con Movilidad Reducida) permiten a quienes tienen una discapacidad reconocida estacionar en plazas diseñadas para facilitar su movilidad en entornos urbanos. Están pensadas para garantizar derechos básicos de accesibilidad.

Usar una tarjeta falsificada no solo es ilegal, sino que quita recursos y derechos a quienes realmente los necesitan. En este caso, el vehículo estaba ocupando un espacio reservado usurpando el lugar de alguien que sí cumple con los requisitos.