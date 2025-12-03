Una obertura, un concierto de Nia y pantallas gigantes: todos los detalles del encendido navideño de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria celebrará este jueves 4 de diciembre el encendido oficial de la Navidad con un acto que comenzará a las 20:00 horas en la plaza de Santa Ana. La alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el concejal de Cultura Josué Íñiguez y el director artístico Josué Quevedo, presentó un programa que combina obertura musical, efectos visuales y un concierto final de la cantante grancanaria Nia Correia.

Una puesta en escena basada en personajes y reinos navideños

El espectáculo iniciará con la plaza en oscuridad total. A partir de ahí, se activará una narrativa que recorrerá diferentes “personajes y reinos” vinculados al universo navideño diseñado para este año. Según explicó Darias, el evento está concebido “para pensar, soñar e imaginar”, con un enfoque visual que incluye juegos de luces, proyecciones y pirotecnia. La historia estará protagonizada por una niña que sueña la Navidad, se duerme y entra en un mundo mágico; un concepto desarrollado a partir del cartel oficial de la campaña, que servirá como base estética para la escena.

Obertura de 15 minutos antes de la cuenta atrás

El director artístico, Josué Quevedo, detalló que la obertura tendrá una duración de 15 minutos, antes de que se active la cuenta atrás a cargo de la alcaldesa. Una vez que la plaza quede completamente iluminada, el escenario pasará a la actuación navideña de Nia Correia, que interpretará tanto temas tradicionales del imaginario colectivo como canciones centradas en mensajes de esperanza y sentimientos compartidos.

Colaboraciones musicales y participación formativa

El espectáculo contará también con la presencia del cantante tinerfeño David Afonso, quien interpretará algún villancico, y con la participación de alumnado de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez, que colaborará con diferentes intervenciones musicales y escénicas.

Pantallas en Triana y el Pilar Nuevo para ampliar la visibilidad

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, confirmó que se instalarán dos pantallas para garantizar el acceso visual al evento ante la elevada afluencia registrada el año pasado. Una estará situada en la plaza del Pilar Nuevo, y la otra en Triana, a la altura de la calle Domingo J. Navarro, permitiendo por primera vez seguir el encendido desde esta zona comercial.

Apertura simultánea de la Ciudad de la Navidad en Santa Catalina

A las 19:00 horas, una hora antes del encendido, abrirá la Ciudad de la Navidad en la trasera del parque Santa Catalina, decorado con árboles, cascanueces, caballitos de carrusel, figuras en forma de piruleta y arcos ornamentales con tecnología LED.

El recinto albergará un mercado con 70 casetas de madera, que ofrecerán productos como regalos, juguetes, decoración, libros, música, bisutería, ropa, complementos, cosmética y repostería. También incluye una feria con 11 atracciones, entre ellas la noria, los coches de choque y el ratón vacilón; una pista de patinaje sobre hielo; una zona gastronómica; un escenario para programación cultural y una Casa de la Navidad, abierta desde el sábado 6 de diciembre.

Nuevos elementos y materiales reciclados

Entre las estructuras nuevas destaca un conjunto de tres tipis de 8 metros de alto y 10 metros de diámetro, que forman la Casa de la Navidad y recrean el hogar de Papá Noel. Una parte significativa de la escenografía procede de materiales reciclados y reutilizados de otros eventos municipales, incluyendo cuatro paneles ornamentales que forman parte del inventario de la ciudad.

Accesos y circulación interna

La feria está instalada en la zona de El Refugio. Para evitar cruces con tráfico rodado, se ha acondicionado un puente elevado que conecta directamente con la trasera del parque Santa Catalina, mejorando la circulación interna durante las actividades familiares.

Horarios del mercado navideño

Según la programación municipal, los horarios serán los siguientes:

Lunes y viernes: 10:00–13:00 y 16:00–21:00

10:00–13:00 y 16:00–21:00 Martes, miércoles y jueves: 16:00–21:00

16:00–21:00 Sábados: 11:00–21:00

11:00–21:00 Domingos: 11:00–18:00

11:00–18:00 25 de diciembre y 1 de enero: 16:00–21:00

16:00–21:00 24 y 31 de diciembre: cerrado

Horarios de la feria de atracciones

Lunes a jueves: 16:30–21:30

16:30–21:30 Viernes: 16:30–23:00

16:30–23:00 Sábados: 11:00–23:00

11:00–23:00 Domingos: 11:00–21:30

Espectáculos lumínicos y programación vinculada al lema “Sueña la Navidad”

El despliegue de iluminación incluye más de cuatro millones de luces LED en distintos puntos de la capital, decorados de barrio y espectáculos lumínicos diarios en Santa Ana, Triana y La Puntilla a las 19:30 horas, con pases adicionales los viernes, sábados y domingos a las 20:30 horas.

La programación incorpora también una serie de espectáculos de videomapping sobre la fachada de la catedral de Santa Ana, los días 18, 19 y 20 de diciembre a las 20:30 horas.