El refugio para estudiar esta Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: horarios ampliados para preparar los exámenes

La Grada – Espacio Joven Creativo ajusta su horario de diciembre para facilitar la preparación de exámenes y trabajos en grupo

La Grada – Espacio Joven Creativo.

La Grada – Espacio Joven Creativo.

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

En un mes en el que buena parte del alumnado se enfrenta a los exámenes finales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá abierto durante todas las fiestas navideñas La Grada – Espacio Joven Creativo, el equipamiento municipal situado junto al antiguo Estadio Insular que estas semanas se convertirá sobre todo en aula de estudio y zona de trabajo académico.

La concejala de Juventud, Carla Campoamor, subraya que el objetivo es sencillo y práctico: garantizar que los y las jóvenes tengan un lugar adecuado para concentrarse, reunirse en grupo y preparar el final del periodo académico. "Mantener abiertos espacios como La Grada durante épocas clave, como las Navidades, permite a la juventud contar con herramientas que favorecen el aprendizaje y la convivencia, además de reforzar la cohesión social y reducir posibles desigualdades en el acceso a recursos educativos", explicó.

Horarios ampliados y aperturas especiales

Para responder a esa demanda, el espacio adaptará su funcionamiento durante diciembre. El horario general será de 9:30 a 13:30 horas cada mañana y, de lunes a viernes, también de 15:00 a 21:00 horas por la tarde.

A ello se suman varias aperturas especiales:

  • 6, 7 y 8 de diciembre: 9:30 a 13:30 h
  • Viernes 12 y jueves 18: 15:00 a 23:00 h
  • Sábado 13: 9:00 a 18:00 h
  • 24 y 31 de diciembre: 9:00 a 14:00 h

El espacio permanecerá cerrado los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.

Estudiar, jugar y leer

Aunque la prioridad estas semanas será el estudio, La Grada no renuncia a su vertiente más creativa y lúdica. El espacio ha reforzado recientemente su fondo cultural con la adquisición de 74 juegos de mesa, que elevan a más de un centenar la oferta disponible, además de 53 nuevos cómics.

Todo este material puede utilizarse libremente dentro de las instalaciones y forma parte de la apuesta municipal por un ocio saludable que combine creatividad, socialización y lectura.

