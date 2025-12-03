Por qué es un éxito el mercadillo británico de Las Palmas de Gran Canaria: hablan sus organizadores

Los mercadillos navideños de Europa se remontan a la época medieval, cuando los territorios alemanes cubrían una amplia franja del continente. Compras, adornos, gastronomía y, sobre todo, mucha magia navideña es su principal seña de identidad. Muchas personas optan en estas fechas por salir del circuito comercial habitual de compras para encontrar en estos espacios también otra opción más de ocio familiar. Uno de los que más éxito tienen en la capital grancanaria desde hace cinco años es el Beefeater Xmas Market, que permanecerá abierto en el Parque de San Telmo del 4 al 8 de diciembre, con una veintena de cabañas de madera distribuidas en 1.360 metros cuadrados y una zona de ocio y restauración de otros 1.530 metros cuadrados.

Un referente navideño en Las Palmas de Gran Canaria

Luis Carlos Villalba Bermúdez, ‘trade marketing’ en Canarias de la firma que lo organiza, señala que el citado evento se ha convertido “en un referente, cuyo éxito se debe a tres factores: coherencia, emoción y cercanía. Coherencia en la propuesta estética y la experiencia vivida, emoción en cada detalle —desde la música hasta la decoración e interacción vivida en el mercado— y cercanía, porque hemos creado un espacio donde la gente se siente protagonista. El público percibe que no es un evento impuesto, sino un punto de encuentro esperado que marca en la ciudad el inicio de la Navidad cada diciembre”.

Impacto y dinamización económica

Más allá de la programación musical y su oferta comercial, el Beefeater Xmas Market supone una importante dinamización económica: en su producción están implicadas más de 30 empresas canarias, en él trabajarán 200 personas en su fase de instalación, montaje y decoración, y alrededor de 40 profesionales operarán durante el evento como camareros, azafatas, personal técnico, seguridad y staff. El movimiento generado repercute también en los comercios y puestos navideños ya instalados en el parque, reforzando el impacto económico en la popular calle de Triana y sus aledañas.

Hacia un mercado navideño más duradero

“La ciudad tiene el público, infraestructura y la capacidad turística para sostener un mercado navideño durante semanas. Apostar por una duración más amplia ayudaría a dinamizar la economía local, prolongar la afluencia cultural y consolidar a la ciudad como un destino navideño singular. No hablamos de ser una copia de Europa, sino una propuesta propia con acento canario. Lo que hace falta es que más colaboradores e instituciones se sumen al proyecto para poder ampliar las fechas de celebración de este evento”.

Adaptar la esencia europea al clima canario

Según Villalba, lo más estimulante a la hora de adaptar el encanto de un mercado europeo al clima y la personalidad de la capital grancanaria “ha sido descubrir que la luz natural, el clima amable y la energía cultural de la ciudad no solo funcionan, sino que enriquecen el concepto. La experiencia es diferente, pero igual de especial, lo que lo hace un evento único. No podemos importar la nieve ni el ambiente invernal, pero sí podemos reproducir la emoción”.

El ‘refugio emocional’ de los mercadillos navideños

Para este amante de los mercadillos navideños europeos el ingrediente esencial para crear el ‘estado emocional’ tan característico de estos enclaves “es la sensación de refugio emocional. Ese momento en el que luces, aromas, música y entorno se sincronizan y te permiten desconectar del ritmo diario. No es solo decoración, es el ambiente donde las personas se sienten dentro de una historia navideña. Eso es lo que buscamos año tras año”.

Inspiración europea con esencia canaria

El responsable del Beefeater Xmas Market confiesa que, durante un viaje a Viena en invierno, en la plaza en la que se encuentra su ayuntamiento, se percató de cómo un espacio histórico podía transformarse en un lugar mágico sin perder su identidad local. “En ese momento pensé que Las Palmas de Gran Canaria, con su luz, su clima y su vida urbana, tenía el potencial para crear una experiencia propia durante las navidades, inspirada en Europa, pero con carácter y esencia canaria”.

Una estética cuidada y abierta a todos los públicos

El que se instala en el Parque de San Telmo destaca por su coherencia estética y su capacidad de atraer a públicos diversos. “En el Beefeater Xmas Market reinterpretamos en su momento un proyecto de esa esencia incorporando elementos británicos —desde la cabina roja hasta la iconografía londinense— pero siempre buscando un equilibrio con la personalidad de la ciudad”.

Equilibrio entre iconografía británica y ambiente canario

“Nuestro criterio principal es la autenticidad. Todo guiño británico debe ser reconocible y respetuoso con su iconografía, pero al mismo tiempo debe integrarse en un entorno que se siente canario. Para lograr ese equilibrio priorizamos materiales naturales, iluminación cálida y elementos decorativos que dialogan con el clima y la arquitectura local. Es un intercambio cultural como vivimos a diario en nuestras islas, además, la esencia es cien por ciento canaria, puesto que todos sus integrantes (empresas, puestos del mercado, cantantes, personal, etcétera) son locales”, subraya Villalba Bermúdez.

La música como sello propio del evento

Una de las ofertas más destacadas del Beefeater Xmas Market es la música en directo. “Desde el principio entendimos que la música debía ser un elemento central. En Europa acompaña, pero nosotros quisimos que también fuese un sello propio: una mezcla entre tradición navideña y el talento local que da vida a la ciudad. La programación musical no es un complemento, es parte fundamental del relato del evento y parte de la interacción que busca nuestro público”, agrega Villalba.