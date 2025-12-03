Las Palmas de Gran Canaria expropia otra casa más en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria inicia los trámites para otra expropiación forzosa de una vivienda en Guanarteme para construir el paseo peatonal sobre el barranco de La Ballena. La propiedad de dos plantas está ubicada en el número 20 de la calle Castillejos, donde también se proyecta, junto con Simancas, la construcción de un edificio de 11 plantas. Según el expediente de Urbanismo, el suelo donde está la casa se destinará a un espacio libre con aparcamiento subterráneo, de acuerdo con el Plan General de Ordenación (PGO). La familia propietaria recibirá la cantidad de 540.415,32 euros, tal y como se ha establecido tras la tasación.

La finca cuenta con una superficie de parcela de 114 metros cuadrados y una superficie construida de 230, ya que es un inmueble de dos plantas. La primera solía ser una tienda familiar, mientras que la segunda continúa siendo residencial.

Expropiación en Vergara

Este expediente se suma a la lista de edificaciones que se han ido expropiando durante más de una década para la transformación de Guanarteme, que continúa en curso. La semana pasada se inició otra expropiación en el barrio, concretamente de la vivienda que está ubicada en el número 22 de la calle Vergara, para completar el paseo peatonal sobre el barranco de La Ballena.

Se trata de una casa terrera que cuenta con 219 metros cuadrados de parcela y 205 construidos. En este caso, el precio fijado tras la valoración de la finca es de 973.814,65 euros, a repartir entre ocho propietarios después de que, hace años, fallecieran sus anteriores dueños. Se trataba de un matrimonio de personas mayores con varios herederos que no se pusieron de acuerdo en el reparto, por lo que el inmueble quedó vacío y no se pudo realizar la expropiación de mutuo acuerdo.

Hace tres años que la casa está ocupada por dos familias vulnerables con varios niños sin alternativa habitacional. Actualmente hay un proceso judicial abierto para proceder a su desalojo, que aún no tiene fecha fija.

Investigación de la Fiscalía

Ambas actuaciones urbanísticas están contempladas en el PGO de 2012, que abarca tres áreas del barrio de Guanarteme. Uno de sus proyectos principales es el paseo peatonal que irá desde la plaza de América hasta La Cícer. Recientemente, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales por la desviación del barranco de La Ballena que se ha realizado tanto entre Simancas y Castillejos como entre Castillejos y Vergara.

En concreto, el ministerio fiscal se pregunta si se ha procedido al deslinde del cauce y si se ha cedido el dominio público del antiguo cauce a la promotora Almacenes Guanarteme. En cuyo caso, reclama conocer cuál sería el motivo. Para ello, ha solicitado toda la documentación sobre estos procedimientos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a la empresa municipal Geursa.

Plan General de Ordenación

Una de las tres áreas de actuación del PGO, que ya está técnicamente ejecutada, se encuentra precisamente entre las calles Castillejos y Vergara. En los últimos años ya se ha construido una torre de once plantas, así como dos edificios anexos de cinco cada uno.

Otra de las unidades previstas en el planeamiento municipal se encuentra entre Simancas y Castillejos, donde se levantarán otros dos edificios de entre cinco y once plantas. El desarrollo de estas actuaciones será totalmente privado, mediante convenios.

La transformación del barranco de La Ballena también incluye la manzana comprendida entre las calles Simancas y Secretario Padilla. En la primera existe un inmueble pendiente de expropiación y en la segunda, una casa terrera en el número 119 que fue expropiada de mutuo acuerdo el año pasado. Asimismo, el área comprende un tercer inmueble de 4.202 metros cuadrados perteneciente al Gobierno de Canarias. Este edificio plantea una dificultad operativa mayor, dado que constituye el Archivo Central de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.