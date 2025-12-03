Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo garantizar la seguridad de 1.500 eventos al año: Las Palmas de Gran Canaria celebra un encuentro pionero

Las jornadas abordan normativas, memorias de seguridad y los planes de autoprotección, con el objetivo de mejorar la coordinación y la gestión de eventos locales

Jornadas Técnicas Municipales sobre la Tramitación y Adecuación de Planes de Autoprotección y Seguridad.

Las Palmas de Gran Canaria

Las primeras Jornadas Técnicas Municipales sobre la Tramitación y Adecuación de Planes de Autoprotección y Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria reunieron este miércoles a más de 250 profesionales en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite. El encuentro, inaugurado por la alcaldesa Carolina Darias, se ha consolidado como un foro de referencia para actualizar criterios y mejorar la coordinación en la planificación de actividades que requieren medidas específicas de seguridad.

Darias, acompañada por el concejal de Seguridad Josué Íñiguez, destacó el interés generado por unas jornadas que completaron su aforo. La alcaldesa subrayó que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad “viva”, con más de 1.500 eventos anuales, de los que alrededor de 400 necesitan informes municipales y dispositivos especializados. Según apuntó, cada actividad supone una oportunidad para revisar procedimientos y reforzar la cultura preventiva.

La importancia de una planificación conjunta

La alcaldesa recordó que la colaboración entre los distintos agentes implicados es fundamental para anticipar riesgos y mejorar la respuesta operativa. En esta línea, valoró el trabajo del Área de Seguridad y Emergencias en la organización de un encuentro orientado a compartir experiencias y estandarizar criterios en la gestión de eventos locales.

La alcaldesa, Carolina Darias, en las I Jornadas Técnicas Municipales sobre la Tramitación y Adecuación de Planes de Autoprotección y Seguridad

Por su parte, Íñiguez incidió en la necesidad de abrir espacios de reflexión para una ciudad que, en la última década, ha acogido actividades multitudinarias, entre ellas una cabalgata con más de 100.000 asistentes, lo que obliga a una planificación precisa y a un alto nivel de especialización.

Contenidos y ponencias de la jornada

La programación incluyó intervenciones centradas en la normativa y en el papel del técnico competente, a cargo de Montserrat Román Casamartina, jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, y de Lidia Jubera Hernández, responsable del Servicio de Autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

También se abordaron las memorias de seguridad y los planes de autoprotección de relevancia local, expuestos por Aarón Martín Marrero, jefe del Servicio de Seguridad y Emergencias municipal.

Posteriormente, Daniel Barrera Tavío, técnico de Protección Civil, analizó la tramitación de expedientes vinculados a espectáculos públicos, mientras que el inspector Octavio Adolfo Ramírez Trenzado detalló la labor de inspección y coordinación en este tipo de actividades.

Un espacio para evaluar retos actuales

La jornada concluyó con una mesa redonda sobre la evolución del sistema de autoprotección y los desafíos actuales en la gestión de eventos. El encuentro permitió a profesionales municipales y autonómicos profundizar en la normativa vigente, distinguir entre diferentes modalidades de planes y estudiar los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la seguridad en actividades con público.

Con esta primera edición, el Ayuntamiento impulsa un espacio estable de trabajo y actualización técnica con el objetivo de seguir avanzando hacia una ciudad más preparada y con una planificación preventiva cada vez más estructurada.

El Ayuntamiento impulsa el asociacionismo y la participación con una jornada dedicada al tejido social

