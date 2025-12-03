Una marcha que duele: el Gran Canaria SUM Festival se va de Las Palmas de Gran Canaria

Las luces no volverán a encenderse en Infecar. Después de seis años de música, emoción y noches memorables, el Gran Canaria SUM Festival ha anunciado su marcha de Las Palmas de Gran Canaria. La despedida, que llega envuelta en decepción, no es por falta de público ni de artistas. Es la falta de un lugar donde seguir creciendo, y sobre todo, la ausencia de voluntad política para que permanezca.

El comunicado oficial ha sacudido el panorama musical local como una nota disonante en mitad del estribillo porque no es solo un festival lo que se va, sino una cita que miles de personas marcaban en rojo en el calendario para despedir el verano. Y ahora, ese adiós se escribe con el tono amargo de la resignación.

Adiós a Las Palmas tras seis años de historia

Según explicó la organización, el Gran Canaria SUM Festival se ve forzado a abandonar la capital grancanaria por la imposibilidad de seguir celebrándose en Infecar, debido a las obras en sus instalaciones. A ello se suma lo que consideran una “falta de sensibilidad e interés institucional” para encontrar una alternativa con garantías.

“Habiéndolo intentado en reiteradas ocasiones y no habiendo un sitio alternativo en la ciudad, no nos queda más remedio que movernos”, afirman desde la organización.

Un nuevo hogar dentro de la isla

A pesar del abandono del recinto y de la ciudad, el festival no se irá de Gran Canaria. El equipo del SUM ya trabaja en la búsqueda de un nuevo emplazamiento dentro de la isla, donde pueda mantenerse el espíritu con el que nació: pasión por la música en directo, compromiso con la calidad artística y una cita fija para el primer fin de semana de octubre.

Un cartel que hablaba por sí solo

Durante sus seis ediciones, el SUM Festival se consolidó como una de las referencias del circuito nacional, capaz de vender entradas sin desvelar el cartel. En su trayectoria han sonado voces como Texas, The Vaccines, Fangoria, Love of Lesbian, Amaral, Antonio Orozco, Rozalén, Lori Meyers, Viva Suecia, Dorian, Miss Caffeina, La M.O.D.A., Elefantes o Varry Brava, entre muchas otras.

Y así, con un agradecimiento que suena a despedida pero también a nuevo comienzo, el SUM Festival cierra una etapa en Las Palmas de Gran Canaria. Lo hace con honestidad, con memoria, pero sobre todo con la promesa de seguir adelante. "Nuestro infinito agradecimiento al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias, la Concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Mahou, Munchitos, Ron Aldea, Volkswagen Canarias y Coca Cola, por el apoyo y la confianza mostrada durante estos años, así como a todo el equipo humano de Infecar por estar siempre a la altura", señala.

A lo que añade: "Damos las gracias de corazón a las agencias, bandas, medios de comunicación y, cómo no, a nuestro maravilloso público, parte esencial en esta bonita aventura y nuestra principal razón de ser. Agradecemos también a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes que nos han acompañado y apoyado durante estos seis años".