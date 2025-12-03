Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Winter Wonderland en Hyde Park ni Southbank Centre Winter Market: el mercadillo navideño más británico está en Las Palmas de Gran Canaria

El mercadillo navideño con inspiración británica se celebra del 4 al 8 de diciembre en la capital grancanaria

Beefeater Xmas Market

Beefeater Xmas Market

Helena Ros

Helena Ros

Beefeater Xmas Market aterriza en Las Palmas de Gran Canaria como uno de los eventos navideños más originales. Este mercado está inspirado en los clásicos mercadillo de invierno europeos pero con un enfoque moderno, ya que fusiona coctelería creativa, gastronomía y música en directo en un entorno lleno de ambiente y espíritu festivo.

Este mercadillo aspira a convertirse en uno de los puntos de encuentro más concurridos durante estas fiestas. Una experiencia completa que combina tradición navideña y modernidad en un evento lleno de estilo.

Un mercadillo navideño en Canarias con acento británico

El Beefeater Xmas Market celebrará su quinta edición del 4 al 8 de diciembre, transformando el Parque de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria en un gran espacio navideño inspirado en los tradicionales mercados británicos. Con un horario de 10:00 a 1:00 horas y entrada gratuita, el recinto ofrecerá un ambiente festivo pensado para todos los públicos.

El área comercial estará formada por más de una veintena de casetas de madera donde los visitantes podrán encontrar artículos de diseño local, piezas artesanales, decoración navideña, joyería, dulces típicos de Navidad y regalos para estas fiestas.

Foodtrucks, ocio y ambiente festivo

El mercado contará con una amplia zona gastronómica, con varias foodtrucks que ofrecerán hamburguesas, cocina callejera internacional y dulces navideños.

Para conseguir atraer al mayor número de personas posible, el Beefeater Xmas Market incorporará barras temáticas gestionadas por Pernod Ricard, donde servirás combinaciones diferentes, mojitos y cócteles como el Petroni Spritz. La experiencia se completa con música, actividades y una decoración que transporta a los mercados navideños más famosos de Europa.

A lo largo de todo el recito, se podrán encontrar elementos característicos de la ciudad de Londres como las famosas cabinas rojas británicas o la presencia de policías ingleses.

Conciertos

Jueves 4 diciembre

  • 13:00 - DJ
  • 16:00 - Tribu G (Tributo a Hombres G)
  • 18:00 - Kilombo Improvisado
  • 20:00 - Yet Garbey

Viernes 5 diciembre

  • 13:00 - DJ
  • 17:00 - La Boina de Fito (Tributo a Fito y Fitipaldis)
  • 19:00 - Pedro Afonso
  • 21:00 - Aseres

Sábado 6 diciembre

  • 15:00 - Willy Flores & Alejandro Agüero
  • 17:00 - Kilian Viera
  • 19:00 - Apolo
  • 21:00 - Paradise (Tributo a Coldplay)

Domingo 7 diciembre

  • 15:00 - Havana 500
  • 17:00 - The Miracle Band (Tributo a Queen)
  • 19:00 - Rabiosa (Tributo a Shakira)
  • 21:00 - Los Lola

Lunes 8 diciembre

  • 14:00 - Lengua de Suegra
  • 16:00 - Qué Chimba
  • 18:00 - Dani Calero
  • 20:00 - Los Salvapantallas

