Así puedes endulzar la navidad a los más vulnerables: regresa la campaña Por Un Cacho de Turrón

La tradicional campaña de recogida de alimentos que impulsa Por Un Cacho de Turrón regresa este año a Las Palmas de Gran Canariacon el apoyo de Guaguas Municipalesy Cruz Roja Las Palmas, y con el desafío de superar las 10 toneladas de dulces, logradas en ediciones anteriores, para que la acción solidaria alcance a 500 familias vulnerables de la Isla. Solo la empresa municipal, junto a los trabajadores, aportará casi una tonelada de turrón.

El fundador de la campaña Por Un Cacho de Turrón, Nicolás Jiménez; el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez; el verseador Yeray Rodríguez; y el presidente de la asamblea local de Cruz Roja, Julio García Gómez, han presentado este miércoles, en la sede de la empresa municipal, las acciones conjuntas en las próximas semanas con el objetivo de que "sumando esfuerzos, toda la ciudad y la Isla tengan una dulce Navidad".

Presentación de Por Un Cacho de Turrón

Presentación de Por Un Cacho de Turrón / La Provincia

Dónde donar y entidades colaboradoras

Se pueden realizar las donaciones diarias en las dependencias de Cruz Roja, en todas las farmacias adheridas a la cooperativa Cofarca, también en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y en todos los centros Herrera Cerpa.

En esta iniciativa, apadrinada por Yeray Rodríguez, también colaboran la operadora de transporte insular Global, Emalsa, Bandama, Mudanzas Federico Ramos, la Orden del Cachorro, ULPGC, Yaiza Jiménez Estilistas, Radio Marca, Acxel, Oriplan, Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, junto a la Asociación de Ex jugadores de la UD, entre otros.

