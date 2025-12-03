Así puedes endulzar la navidad a los más vulnerables: regresa la campaña Por Un Cacho de Turrón
Guaguas Municipales y sus trabajadores aportarán casi una tonelada de turrón
La tradicional campaña de recogida de alimentos que impulsa Por Un Cacho de Turrón regresa este año a Las Palmas de Gran Canariacon el apoyo de Guaguas Municipalesy Cruz Roja Las Palmas, y con el desafío de superar las 10 toneladas de dulces, logradas en ediciones anteriores, para que la acción solidaria alcance a 500 familias vulnerables de la Isla. Solo la empresa municipal, junto a los trabajadores, aportará casi una tonelada de turrón.
El fundador de la campaña Por Un Cacho de Turrón, Nicolás Jiménez; el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez; el verseador Yeray Rodríguez; y el presidente de la asamblea local de Cruz Roja, Julio García Gómez, han presentado este miércoles, en la sede de la empresa municipal, las acciones conjuntas en las próximas semanas con el objetivo de que "sumando esfuerzos, toda la ciudad y la Isla tengan una dulce Navidad".
Dónde donar y entidades colaboradoras
Se pueden realizar las donaciones diarias en las dependencias de Cruz Roja, en todas las farmacias adheridas a la cooperativa Cofarca, también en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y en todos los centros Herrera Cerpa.
En esta iniciativa, apadrinada por Yeray Rodríguez, también colaboran la operadora de transporte insular Global, Emalsa, Bandama, Mudanzas Federico Ramos, la Orden del Cachorro, ULPGC, Yaiza Jiménez Estilistas, Radio Marca, Acxel, Oriplan, Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, junto a la Asociación de Ex jugadores de la UD, entre otros.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas