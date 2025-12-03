El Puerto de Las Palmas analiza la estabilidad de sus muelles para ampliar las zonas de operaciones

El Puerto de Las Palmas pretende ampliar las zonas destinadas a operaciones y para ello ha encargado, en primer lugar, un estudio de la estabilidad de dos de sus muelles, el León y Castillo y el Cristóbal Colón.

La Autoridad Portuaria ha sacado a licitación el análisis de estos dos espacios del Puerto de Las Palmas con un presupuesto inicial de 26.750 euros. Con este estudio, quiere conocer cuál es el calado máximo que se puede obtener sin que pierda estabilidad el muelle León y Castillo, mientras que con el estudio del segundo pretende verificar el estado del tramo que tiene un calado de 17 metros y qué mejoras deben realizarse en caso de necesidad en el Cristóbal Colón.

Ampliación de zonas de trabajo en el Muelle Cristóbal Colón

Según recoge el pliego técnico de la licitación, la operadora del Muelle Cristóbal Colón, Operaciones Portuarias Canarias S.A. (Opcsa), tiene la intención de ampliar la zona de trabajo de la grúa y utilizar, además del tramo con un calado superior a 18 metros, zona en la que el lecho marino se encuentra a 17 metros de profundidad.

Terminal de contenedores de Opcsa en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

«Dado que las secciones constructivas de dichos muelles son diferentes, no solo por el calado, sino también por las bermas de la banqueta, se hace necesario verificar que dichas grúas pueden operar en este nuevo tramo de muelle». Una vez analizada la estabilidad de este muelle, si se determina que la sección que tiene un calado de 17 metros no es válida para las cargas, «habrá que determinar qué mejoras se le deben aplicar para que lo sea».

Modernización y nuevas grúas para Opcsa

Opcsa, que espera la llegada de diez grúas, dos STS (Ship to Shore) de gran capacidad y ocho RTG (Rubber Tyred Gantry), conocidas como transtainers, ha puesto en marcha un plan de modernización que incluye, además de nueva maquinaria, la reorganización de sus espacios en el Puerto de Las Palmas para mejorar su eficiencia y poder atender el creciente volumen de tráfico y la llegada de buques de mayores dimensiones.

Objetivos del estudio en el muelle León y Castillo

En el muelle de León y Castillo, construido sobre una sección de bloques de hormigón, el planeamiento es distinto, ya que lo que se pretende es «aumentar los calados el máximo posible, sin que merme la estabilidad del muelle», que actualmente alcanzan los 12,5 metros, salvo entre los bolardos 63 y 70, donde la profundidad es de 10. Por ese motivo, el fin de este estudio es determinar el calado máximo que se puede obtener sin que se pierda la estabilidad.

Las empresas interesadas en realizar este estudio deben presentar sus propuestas antes del 16 de diciembre y una vez firmado el contrato, la adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para entregar el resultado del análisis.

Mantenimiento y trabajos submarinos en el Puerto

Por otro lado, el Puerto pretende contratar los servicios de mantenimiento y trabajos submarinos en la Dársena de Embarcaciones Menores, como pueden ser la inspección del posicionamiento de las anclas de los yates de gran eslora o el reflotamiento de embarcaciones, entre otros, así como trabajos puntuales e inspecciones a lo largo de este muelle. En este caso, el presupuesto es de 214.000 euros por dos años, que pueden ser prorrogables otros dos, por lo que la cuantía final asciende a 428.000.

El plazo para presentar las ofertas a este proceso de licitación pública se cumple el 10 de diciembre.