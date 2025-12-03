¿Quieres un sueldo de entre 26.000 y 28.000 euros? Estas son las plazas que oferta el Puerto de Las Palmas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha convocado dos procesos selectivos para incorporar a 21 trabajadores fijos que percibirán sueldos de entre 26.000 y 28.000 euros anuales por una jornada de ocho horas por turnos o de lunes a viernes, por la mañana.

La página web de la institución del Puerto anuncia las resoluciones que aprueba las bases que regularán el proceso selectivo para la cobertura de un puesto de técnico de infraestructuras (delineante) para el Puerto de Las Palmas, aunque incluye también los de Salinetas y Arinaga, y 24 policías portuarios que se repartirán entre La Luz, Arrecife y Puerto del Rosario.

Condiciones laborales del puesto de delineante

La persona que consiga la plaza de delineante tendrá un sueldo de 27.968,26 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas, una cantidad a la que se le podrán incorporar la antigüedad, complementos de desempeño y retribución en especie, y tendrá que superar un periodo de prueba de tres meses, salvo que ya haya superado este tiempo en contratos anteriores en ese puesto en la Autoridad Portuaria.

Edificio de la Autoridad Portuaria visto desde el mar. / Andrés Cruz

La jornada laboral es de mañana, de lunes a viernes, con un promedio semanal de 37,5 horas.

Requisitos

Entre los requisitos que se exigen para optar a este puesto de trabajo fijo se encuentran estar en posesión o en condiciones de obtener las titulaciones de Formación Profesional como Técnico Superior en Proyectos de Edificación, Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas, Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción, Técnico Especialista en Edificios y Obras, rama Delineación, Técnico Especialista en Delineante de Edificios y Urbanismo, rama Delineación; o Certificado de profesionalidad de nivel 3 de Representación de Proyectos de Edificación. Además, debe dominar los programas informáticos Autocad, Sketchup (3D) y Revit (visualizador de BIM).

Oferta de plazas para policías portuarios

En cuanto a las plazas de policías portuarios, la institución presidida por Beatriz Calzada quiere cubrir 10 puestos de trabajo en el Puerto de Las Palmas, incluyendo Salinetas y Arinaga, seis en Puerto del Rosario y ocho en Arrecife.

El sueldo establecido para estos trabajos es de 26.801,44 brutos anuales, sin incluir indemnización por residencia, antigüedad, plus de desempeño y otros beneficios sociales. En este caso, el periodo de prueba será de un mes, salvo que hayan superado por contratación anterior dicho período.

Para optar a este trabajo es preciso contar con el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o un título de Formación Profesional de Grado Medio o equivalentes; estar en posesión del permiso de conducir B, en vigor y con los puntos necesarios, y saber nadar.

Más convocatorias de empleo reciente

El plazo para presentar las instancias y participar en los procesos selectivos finaliza el 7 de enero.

Estas dos convocatorias se unen a otras más recientes convocadas por la Autoridad Portuaria para equipar a la institución de más personal en los cinco puertos de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, como la creación de una bolsa de trabajo de operadores de seguridad y mercancías peligrosas, con sueldos superiores a los 30.000 euros anuales.