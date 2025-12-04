Adiós a Enrique Delgado, empresario histórico del Puerto de Las Palmas

El histórico empresario del Puerto de Las Palmas Enrique Delgado falleció este jueves, dejando un hondo pesar en la comunidad portuaria de Gran Canaria.

Enrique Delgado era el propietario de Yesos Canarios (Yecasa) y Gramelcan, asentadas desde su construcción en el Puerto de Arinaga, aunque inició su andadura en La Luz.

El cronista oficial del Puerto, Juan F. Fonte, recuerda que fue una persona que «siempre tuvo en su norte la defensa del Puerto de la Luz por encima de todo», un recinto en el que descargaba, sobre todo, la piedra de yeso, las arenas del Sáhara y otros productos de piedra que importaba para sus empresas.

Impulso a la eficiencia y dignificación de los servicios portuarios

«Fue un hombre muy luchador», apunta Fonte, que añade que en su momento trabajó para «reducir los costos en el Puerto de la Luz, sobre todo en la mano de obra en la descarga y en las operaciones portuarias». También se empeñó en «dignificar los servicios».

Aportación clave al desarrollo del Puerto de Arinaga

Además, destaca su aportación para hacer del Puerto de Arinaga el recinto que es hoy en día, donde realizó una gran inversión.

Pero más allá de su faceta como empresario, resalta Fonte, Enrique Delgado fue una persona de «carácter abierto, cordial, trabajador y muy esforzado».

(Habrá ampliación)