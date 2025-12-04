El anuncio del que todos hablan: Dormitorum firma su campaña más emotiva y rivaliza con las grandes historias de Loterías

Dormitorum, empresa líder del descanso en Canarias y Madrid, ha estrenado este 1 de diciembre su nueva campaña navideña, una pieza profundamente emocional que desde su lanzamiento está generando conversación nacional. Bajo el título “Hoy y cada día, cuida de los tuyos.”, el spot se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del inicio de la Navidad, comparándose ya con los grandes anuncios de Loterías por su sensibilidad y capacidad de conmover.

Una historia que ya está tocando corazones

El spot cuenta la historia de una familia que decide adelantar la Navidad para que la madre, afectada por una demencia en rápido avance, pueda seguir viviendo su época favorita del año.

A través de escenas íntimas, silencios cargados de significado y un tratamiento visual exquisito, Dormitorum retrata el tipo de amor que sostiene el día a día: el que se expresa preparando una mesa, decorando un salón o acompañando a quien empieza a olvidar.

La pieza muestra cómo la familia recrea pequeñas Navidades a lo largo de los meses, construyendo una línea narrativa que culmina en un desenlace profundamente emotivo.

El público ya ha comenzado a compartir fragmentos en redes sociales, destacando la sensibilidad y el mensaje humano del anuncio.

Una campaña que trasciende al producto

El colchón aparece integrado de forma natural en la historia, acompañando el momento clave del relato y reforzando la idea principal:

Cuidar el descanso es cuidar la vida y a quienes más queremos.

“El descanso no es solo físico. También es emocional”, señala el equipo creativo de Dormitorum. “Queríamos hablar de ese cuidado silencioso, el que ocurre cada día, sin grandes gestos pero con una enorme importancia”.

Dormitorum entra en el territorio de las grandes campañas emocionales

Por primera vez, Dormitorum deja atrás su tono irreverente para abrazar una narrativa íntima y profundamente humana.

Este giro estratégico posiciona a la marca dentro de la conversación de las grandes campañas navideñas del país, ocupando un espacio emocional inédito para la compañía.

“Dormitorum siempre ha hablado con honestidad y humor”, explica la marca. “Este año queríamos contar algo que no solo se vea… sino que se sienta”.

Un estreno que marca tendencia

Desde su lanzamiento ayer, 1 de diciembre, el anuncio avanza con fuerza entre el público, acumulando reacciones positivas y comparaciones con los clásicos navideños de mayor tradición en España.

El spot está disponible en televisión, YouTube y las redes sociales oficiales de Dormitorum.

Título y claim de campaña

“Hoy y cada día, cuida de los tuyos.”

Una frase que recoge el espíritu de la historia: el valor del cuidado cotidiano.

Sobre Dormitorum

Dormitorum es la empresa líder del descanso en Canarias y Madrid. Fundada en 2016, basa su crecimiento en la atención cercana, la investigación, el compromiso social y la creación de productos diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas. Su método propio, el Método Dormitorum, se estudia en escuelas de negocio y es un referente nacional en el sector.