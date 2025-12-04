El aparcamiento en doble fila atasca Luis Doreste Silva: "Fastidia que quiten un carril entero"

La estampa habitual de la calle Luis Doreste Silva pasa entre atascos y coches mal aparcados. A los conductores les irrita el tortuoso tráfico de esta calle neurálgica de la ciudad, ya que aseguran que lidian con los embotellamientos durante toda la mañana. La línea de coches aparcados en doble fila en el carril más cercano al mar es un quebradero de cabeza, pero también un círculo vicioso, porque aquellos que lo sufren, también contribuyen a su empeoramiento. La falta de plazas de estacionamiento motiva que los conductores paren de forma irregular en una vía de dos carriles, que pasa a tener uno solo. A las 14:30 horas de este miércoles había una media de 15 coches mal estacionados.

"Intento evitar pasar por esta vía", asegura el conductor José Ramón de camino a comprar en la frutería. El cliente estacionó en el segundo carril porque asegura que no hay suficientes aparcamientos en la zona. "Lo tengo que aparcar aquí y tengo presente que es posible que me multen", afirma. José Ramón reconoce que esta práctica consigue "congestionar aún más" la calle, pero opina que los comercios desaparecerían si los usuarios dejaran de aparcar en doble fila. Además, destaca que hay otros factores que influyen en los problemas de tráfico, y carga contra los semáforos. Según opina, "no están sincronizados" para el importante tráfico que soporta la zona.

Clientes de los comercios

Desde la Frutería Chira son conscientes de que gran parte de su clientela aparca en el carril para comprar en la tienda. "Tenemos clientes hasta de Santa Brígida, y claro, tienen que aparcar en algún sitio", cuenta una de las dependientas, que prefiere guardar el anonimato. "Y deja ver qué pasa cuando pongan la Metroguagua", añade mientras despacha.

Vehículos que estacionan en doble fila en Luis Doreste Silva y crean un atasco. / Andrés Cruz

En 2021, la disposición de la calle fue modificada para albergar el nuevo sistema de transporte. De esta manera, la vía se transformó en dos carriles en el margen más próximo al interior por los que circulará la Metroguagua en sentido ida y en sentido vuelta, quedando para el vehículo privado el carril más próximo al mar.

La empleada de la Tabaquería La Prensa, que tampoco quiere dar su nombre, opina que antes de la adecuación de la calle había menos problemas, porque el tráfico era más fluido y los coches aparcaban en la antigua parada de taxi. La trabajadora, que también es vecina del barrio, propone convertir el segundo carril en plazas de aparcamiento, porque ya es su función actual.

Poca presencia policial

Para otros, la solución pasa por incrementar la presencia policial. María Martín observa que los agentes se dejan ver poco, y los conductores se sienten impunes. "Fastidia que quiten un carril entero", valora. Martín asegura que es habitual escuchar las pitas de los coches a lo largo del día y cuando está conduciendo por la vía "cuesta arrancar" por el volumen de vehículos. La mujer también señala que los semáforos tardan mucho en dar la prioridad al coche, por lo que la circulación es muy lenta. Otra de las razones por las que considera que hay tantos atascos es porque las obras en Tomás Morales han provocado más circulación en las últimas semanas.

"Tardo 30 minutos en cruzar esta vía", calcula Cándido en el interior de su coche. El conductor asegura que la mayor parte del recorrido que tiene que hacer para llegar a su casa lo pasa en esta calle. "Todos los días hay coches aparcados y eso retrasa mucho", denuncia.