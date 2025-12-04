Los trabajadores de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria desconvocan la huelga

Finalmente, no habrá huelga de limpieza en este puente de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. El Comité de Empresa del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos remitió este jueves un comunicado en el que informe que queda desconvocado el aviso de huelga que tenían prevista para este 5 y 9 de diciembre en protesta por el trato recibido por el Ayuntamiento hacia los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza.

Los trabajadores indican en el comunicado que el cambio de figura jurídica del servicio, de órgano especial a empresa pública, todavía no es definitivo. El informe aprobado en pleno el pasado marzo que avalará esta modificación en la organización de la parte de gestión directa del servicio todavía no ha finalizado su redacción, por lo que el comité quedará a la espera de ver los resultados del mismo una vez estén disponibles.

Seguirán siendo empleados públicos

Según el comunicado, el Ayuntamiento les ha garantizado que en cualquier caso los trabajadores de la plantilla seguirán siendo empleados públicos. Afirman que no se perderá ninguna plaza de las ocupadas actualmente por personal propio ni de las que queden amortizadas sin carga de trabajo con el con el contrato de emergencia de limpieza, al que se recurrió hace un mes para paliar los problemas que existían en el servicio.

No obstante, remarcan que estos puntos acordados "no es una carta en blanco" al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. "Todas las personas asistentes a la asamblea concuerdan en que hemos de estar todos y todas expectantes, ya que cualquier incumplimiento de lo acordado de acciones contundentes", subrayan en el comunicado.

Acciones contra el contrato de emergencia

Además, apuntan que seguirán adelante con su intención de llevar los contratos de emergencia de limpieza y su tramitación por la vía judicial. Los representantes de los trabajadores consideran que esta emergencia no está debidamente justificada y que los informes que la acompañan carecen del rigor necesario para ello.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió aprobar en Junta de Gobierno el pasado 30 de octubre un contrato de emergencia para poder afrontar el grave riesgo de salud pública generado en las calles de la ciudad en los últimos meses. Una situación a la que se ha llegado, según el Consistorio, por la obsolescencia de los vehículos, la alta indisponibilidad del personal y el retraso en la tramitación de los contratos de la parte privatizada, vencidos desde mandatos anteriores.