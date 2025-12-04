El Belén de Arena celebra su 20 aniversario con una edición especial que llegará a toda España

Cada diciembre, la playa de Las Canteras se transforma. Toneladas de arena, que durante el resto del año se funden con las mareas, se convierten por unas semanas en materia artística. Escultores de todo el mundo dan forma a una de las postales navideñas más reconocibles de Canarias: el Belén de Arena de Las Canteras. Este 2025, el proyecto celebra su 20 aniversario con una edición especial que, por primera vez, traspasará la arena para llegar a millones de hogares a través del sorteo de Lotería Nacional.

La inauguración, que se celebra finalmente este 15 de diciembre, llega con una demora de diez días respecto a la fecha inicialmente prevista y podrá visitarse de forma gratuita hasta el 8 de enero de 2026. Arte, tradición, turismo y emoción volverán a entrelazarse en este evento que ha convertido la costa urbana en un museo de arena al aire libre.

Dos décadas de evolución artística frente al mar

Organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Belén de Arena nació en 2006 y ha reunido desde entonces a escultores de talla internacional. En esta edición participan artistas como Kevin Crawford, Isabelle Gasse, Karen Fralich y Fergus Mulvany, llegados de países como Vietnam, Canadá o Irlanda, que ya se encuentran modelando las primeras escenas.

Desde la organización destacan que “todavía quedan escultores por incorporarse, pero ya se están retirando los encofrados y comienza el trabajo artístico sobre la arena”. La previsión es que el conjunto escultórico esté terminado para su apertura oficial.

Un evento con impacto cultural, turístico y social

La singularidad de su emplazamiento y el nivel técnico de las esculturas lo han convertido en uno de los eventos navideños más relevantes de España. Según los datos turísticos, el Belén de Arena es el tercer espacio museístico más visitado del país en diciembre, solo por detrás del Museo del Prado y el Reina Sofía.

A orillas del Atlántico y con una temperatura media de 23 ºC, la playa de Las Canteras ofrece una experiencia alternativa al invierno tradicional. La estampa del belén sobre la arena, efímera pero cargada de simbolismo, se ha convertido en un icono cultural, turístico y emocional para residentes y visitantes.

Nueva imagen, exposición retrospectiva y sello conmemorativo

Para celebrar el aniversario, se ha diseñado un nuevo logotipo oficial y una exposición retrospectiva que abrirá sus puertas el 11 de diciembre en el CICCA, donde se podrán recorrer los momentos más destacados de las dos décadas de historia del belén, así como los entresijos de su proceso creativo.

Esta edición de aniversario también tendrá un carácter simbólico especial: el belén estará dedicado al artista modernista Néstor Martín-Fernández de la Torre y a la isla de Gran Canaria, como homenaje al legado estético e identitario del autor de la Atlántida. Una mirada al pasado desde la arena, con vocación de permanencia pese a lo efímero de su materia.