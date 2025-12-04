Un árbol que cumple los sueños de niños en riesgo de vulnerabilidad

El programa ‘El Árbol de los Sueños’ de CaixaBank permitirá repartir el regalo que piden en sus cartas a un total de 3.098 niños en riesgo de vulnerabilidad de Canarias gracias a un programa solidario que pone el foco en los valores que conlleva que cada niño reciba el regalo que ha pedido estas Navidades por la atención, tiempo y cariño que implica hacer realidad un deseo.

Presentación de la iniciativa y compromiso social

La iniciativa ha sido presentada en un acto que ha contado con la participación de Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Olga del Pino, responsable de Acción Social de la entidad en las Islas, quienes han destacado el compromiso de CaixaBank con la infancia y las personas mayores en situación de vulnerabilidad.

“Esta octava edición de ‘El Árbol de los Sueños’ vuelve a tejer una gran cadena de solidaridad, haciendo posible que miles de niños y, por primera vez, también personas mayores, reciban un regalo que representa ilusión para quienes más lo necesitan. Nuestro objetivo es seguir ampliando el alcance de este programa y sumar cada año más sueños cumplidos”, ha señalado Manuel Afonso.

Por su parte, Olga del Pino ha incidido en el valor de la colaboración de empresas, entidades sociales y particulares que hacen que se cumplan los deseos que recogen las cartas: “Gracias a la implicación de todos, conseguimos que la magia de la Navidad llegue a quienes no tienen la oportunidad de recibir un detalle en estas fiestas”.

Cómo funciona el programa y cómo participar

El programa se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank, que disponen desde el pasado 19 de noviembre de cartas escritas por niños de hasta 12 años en situación de vulnerabilidad.

Los clientes de la entidad que quieran participar en el ‘Árbol de los Sueños’ deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una carta escrita por un niño en la que detallará el regalo concreto que desea para estas Navidades. Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 12 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros. A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales colaboradoras organizarán la recogida y reparto de los regalos para convertir en realidad la ilusión de los niños.

Novedad: el programa también llegará a personas mayores en situación vulnerable

Como novedad este año, CaixaBank amplía el programa ‘El Árbol de los Sueños’ más allá de la infancia, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto dirigido a personas mayores en situación vulnerable. Gracias a esta iniciativa, se atenderán los deseos de 60 residentes de dos centros de mayores, reforzando el compromiso de esta acción con quienes más lo necesitan.

Entidades sociales y empresas colaboradoras

‘El Árbol de los Sueños’ es una iniciativa organizada por CaixaBank que cuenta con la colaboración de más de una decena de entidades sociales de Canarias, así como con el apoyo de 33 empresas, que atienden los deseos de 1.059 cartas entre las 3.098 de esta edición. Gracias a este programa, CaixaBank logra llevar ‘El Árbol de los Sueños’ a las ocho islas.

En toda España, se repartirán regalos a más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad gracias a más de 400 entidades sociales y 430 empresas colaboradoras.

En esta octava edición, la previsión es atender 34.525 cartas, lo que implica superar un nuevo récord de beneficiarios. Con esta campaña, desde 2018, CaixaBank conseguirá ayudar a cumplir los deseos de más de 220.000 niños en riesgo de exclusión social.

Acción Social de CaixaBank: vocación solidaria y apoyo al territorio

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social y un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y hacia la sociedad se refleja en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado.

Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación ”la Caixa”. Gracias a su presencia en todo el territorio y a su amplia red de oficinas, la entidad puede detectar necesidades locales y canalizar ayudas económicas a entidades sociales. Además, a través de su actividad financiera, CaixaBank ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.