Coalición Canaria pide que el futuro de la antigua terraza TAO se decida con los vecinos

Coalición Canaria (CC) ha solicitado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defina el futuro del espacio de 1.600 metros cuadrados liberado junto al Parque Romano, donde se ubicaba la antigua terraza TAO, mediante un proceso de participación ciudadana específico. El portavoz municipal de la formación, David Suárez, presentó las conclusiones del proceso participativo que su partido ha desarrollado con vecinos y usuarios habituales del parque.

Según expuso Suárez, el área de Urbanismo está elaborando un anteproyecto para el nuevo uso público del solar “sin abrir ningún canal formal de participación”.

Propuestas de los vecinos

Entre las ideas planteadas por los participantes, Suárez destacó tres líneas comunes: más deporte, más zonas verdes y más servicios públicos. Las aportaciones incluyen la ampliación de los espacios destinados a la práctica deportiva al aire libre, la creación de nuevas áreas de sombra y vegetación y la incorporación de balnearios y aseos públicos en un nivel inferior que den servicio al entorno.

Los asistentes, según CC, apuestan por consolidar el carácter de pulmón urbano del Parque Romano y descartan volver a un modelo de terraza de ocio nocturno, proponiendo en su lugar un espacio de convivencia que combine naturaleza, deporte y descanso.

Petición de un proceso formal

Coalición Canaria se ha comprometido a llevar estas propuestas al próximo Pleno municipal, con el fin de debatirlas y solicitar al Gobierno local que abra un proceso de participación “claro y transparente”.

El portavoz enmarcó esta iniciativa en la apuesta del partido por un modelo de ciudad basado en el diálogo entre administraciones, vecinos y sectores implicados. Recordó también un reciente encuentro organizado por CC sobre ocio y descanso, celebrado con representantes vecinales y agentes del sector.

Debate sobre participación ciudadana

Suárez señaló que decisiones municipales como la instalación del carril bici en el Barranquillo o el uso de la plaza de San Cristóbal se han tomado sin suficientes consultas previas. Además, cuestionó la “autocomplacencia” mostrada, a su juicio, en los últimos días en torno a las políticas de participación ciudadana, después de que el Cabildo de Gran Canaria celebrara el décimo aniversario de su estrategia insular en esta materia.

El concejal insistió en que el futuro del espacio del Parque Romano requiere un proceso abierto con información accesible y canales efectivos para que vecinos y usuarios puedan expresar sus propuestas y participar en la toma de decisiones.