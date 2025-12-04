Finalizan las obras de renovación del saneamiento en Tomás Morales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado la finalización de las obras de renovación del sistema de saneamiento en la calle Tomás Morales, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Juan XXIII y el Paseo Cayetano de Lugo. La intervención, considerada clave para la mejora de las infraestructuras urbanas, concluyó esta misma tarde, permitiendo la reapertura del tráfico tras varias semanas de corte temporal.

Las actuaciones han supuesto la renovación completa de un sector estratégico de la red de saneamiento municipal, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente y robusto para la ciudadanía. La obra ha incluido tanto la sustitución del colector principal como la mejora de acometidas individuales y pozos de registro.

El origen de esta intervención se remonta al pasado 4 de noviembre, cuando se detectó una avería significativa en el sistema de saneamiento a la altura del número 59 de la calle Tomás Morales. Esta situación obligó al cierre inmediato del tramo afectado, entre dicha dirección y la calle Dr. Waksman, para evitar riesgos y garantizar el correcto desarrollo de los trabajos.

Desde entonces, los equipos técnicos han trabajado en una renovación integral de 120 metros lineales de colector DN400 mm, una dimensión que permite canalizar grandes volúmenes de aguas residuales de forma más eficaz y segura. Además, se han sustituido todas las acometidas domiciliarias conectadas al tramo y se ha procedido a la renovación de los pozos, piezas fundamentales para el mantenimiento y control de la red.

Reasfaltado completo de la calzada y mejora de la movilidad

Una vez concluidas las actuaciones subterráneas, el Ayuntamiento ha aprovechado para acometer el reasfaltado integral del tramo afectado, que abarca aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Esta acción mejora no solo la estética del entorno urbano, sino también la seguridad vial y la calidad de la conducción para vehículos particulares y transporte público.

Con la reapertura de la vía al tráfico esta misma tarde, los residentes y usuarios de la zona pueden volver a circular con normalidad, observando mejoras visibles en la superficie de la calzada y con la tranquilidad de contar con una infraestructura renovada y más fiable.