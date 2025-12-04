Dos detenidos en Las Canteras tras un violento asalto a un paseante

La Unidad Especial GOIA (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la noche de ayer a dos personas como presuntos autores de un robo con violencia ocurrido en el entorno de la Playa de Las Canteras, uno de los espacios más concurridos y emblemáticos de la ciudad.

Según han confirmado fuentes municipales, la víctima del robo se encontraba paseando por el paseo marítimo cuando fue violentamente asaltada por los presuntos delincuentes. Durante la agresión, la persona fue golpeada y despojada de sus pertenencias en plena vía pública.

El suceso, que generó alarma entre los transeúntes, se produjo en una zona frecuentada tanto por residentes como por turistas, lo que acentúa la gravedad del incidente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.

Gracias a la presencia activa de patrullas de la unidad GOIA en la zona, la intervención fue inmediata. Los agentes, que patrullan regularmente espacios estratégicos de la ciudad, pudieron localizar y detener a los presuntos responsables poco después de que se produjera el asalto.