Fedeport hace un llamamiento a la unidad portuaria durante su almuerzo navideño

La Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) reunió este jueves a sus asociados y a representantes políticos, militares y civiles en un almuerzo navideño, que se celebró en la nueva terminal de cruceros, en el que reclamó «la unidad entre los operadores y empresas del recinto portuario» para afrontar el futuro.

Su presidente, José Juan Socas, que asevera que este año ha habido «un avance» del Puerto y «un claro de crecimiento» de las empresas, afirmó que «la limitada disponibilidad de suelo exige una planificación clara y una alineación de intereses» para aprovechar las oportunidades, en especial «en sectores estratégicos como la eólica marina, donde Canarias puede dar un salto determinante».

Almuerzo navideño de Fedeport en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Defensa de La Luz y retos del sistema portuario canario

Socas destacó que La Luz «ha evitado ser incluido en la lista de puertos no seguros de la Comisión Europea», lo que es prueba de «la responsabilidad, anticipación y capacidad de gestión» de la Autoridad Portuaria. Además, resaltó que se «ha demostrado la importancia de la coordinación» entre las empresas y la institución, «afrontando un escenario cada vez más exigente, con nuevos tráficos, retos de planificación y demandas crecientes de espacio».

María José Fernández, José Juan Socas, Beatriz Calzada y Teodoro Sosa / La Provincia

También recordó la defensa de la «débil posición» de La Luz ante la implantación de las tasas medioambientales por Europa, que deja a los puertos canarios «en clara desventaja» con respecto a otros cercanos.

En ese sentido, reiteró el compromiso de Fedeport «de seguir trabajando juntos para garantizar estabilidad, ordenación y visión de futuro».