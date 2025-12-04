Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fedeport hace un llamamiento a la unidad portuaria durante su almuerzo navideño

José Juan Socas resaltó el avance del Puerto y el crecimiento de las empresas, instando a aprovechar oportunidades estratégicas como la eólica marina para el futuro de Canarias

Almuerzo navideño de Fedeport en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

Almuerzo navideño de Fedeport en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

La Provincia

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

La Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) reunió este jueves a sus asociados y a representantes políticos, militares y civiles en un almuerzo navideño, que se celebró en la nueva terminal de cruceros, en el que reclamó «la unidad entre los operadores y empresas del recinto portuario» para afrontar el futuro.

Su presidente, José Juan Socas, que asevera que este año ha habido «un avance» del Puerto y «un claro de crecimiento» de las empresas, afirmó que «la limitada disponibilidad de suelo exige una planificación clara y una alineación de intereses» para aprovechar las oportunidades, en especial «en sectores estratégicos como la eólica marina, donde Canarias puede dar un salto determinante».

Almuerzo navideño de Fedeport en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

Almuerzo navideño de Fedeport en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

Ver galería

Almuerzo navideño de Fedeport en la nueva terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Defensa de La Luz y retos del sistema portuario canario

Socas destacó que La Luz «ha evitado ser incluido en la lista de puertos no seguros de la Comisión Europea», lo que es prueba de «la responsabilidad, anticipación y capacidad de gestión» de la Autoridad Portuaria. Además, resaltó que se «ha demostrado la importancia de la coordinación» entre las empresas y la institución, «afrontando un escenario cada vez más exigente, con nuevos tráficos, retos de planificación y demandas crecientes de espacio».

María José Fernández, José Juan Socas, Beatriz Calzada y Teodoro Sosa

María José Fernández, José Juan Socas, Beatriz Calzada y Teodoro Sosa / La Provincia

También recordó la defensa de la «débil posición» de La Luz ante la implantación de las tasas medioambientales por Europa, que deja a los puertos canarios «en clara desventaja» con respecto a otros cercanos.

Noticias relacionadas y más

En ese sentido, reiteró el compromiso de Fedeport «de seguir trabajando juntos para garantizar estabilidad, ordenación y visión de futuro».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  6. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  7. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  8. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas

Fedeport hace un llamamiento a la unidad portuaria durante su almuerzo navideño

Fedeport hace un llamamiento a la unidad portuaria durante su almuerzo navideño

Adiós a Enrique Delgado, empresario histórico del Puerto de Las Palmas

Operación salvar los árboles para mejorar su salud: Las Palmas de Gran Canaria tiene un plan

Operación salvar los árboles para mejorar su salud: Las Palmas de Gran Canaria tiene un plan

Los escultores comienzan a dar forma a las escenas del Belén de Arena

Los escultores comienzan a dar forma a las escenas del Belén de Arena

Las Palmas de Gran Canaria canaliza el barranco de Chiscano para la reposición de Las Rehoyas

Las Palmas de Gran Canaria canaliza el barranco de Chiscano para la reposición de Las Rehoyas

Los trabajadores de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria desconvocan la huelga

Los trabajadores de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria desconvocan la huelga

Coalición Canaria pide que el futuro de la antigua terraza TAO se decida con los vecinos

Coalición Canaria pide que el futuro de la antigua terraza TAO se decida con los vecinos

Josefa Natividad Mendoza Ríos, nueva directora de Igualdad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Josefa Natividad Mendoza Ríos, nueva directora de Igualdad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents