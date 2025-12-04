Gran Canaria, destino de lujo: el 'Familybilt' se suma a la lista de megayates que eligen la isla para sus travesías

Tradición y modernidad se unen estos días en el Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas. Junto a los grandes mástiles, las velas y el casco tallado del velero escuela Sorlandet, construido en 1927, convive estos días el Familybilt, un yate de lujo de elegantes líneas que salió del astillero hace 12 años y se une a los cada vez más numerosos barcos de lujo que incluyen escalas en Gran Canaria durante sus travesías.

El Familybilt, que originariamente se llamó Blue Ocean, fue finalista del Premio de Navegación de Asia 2013 que premia al mejor yate semi personalizado de más de 30 metros de eslora.

Diseño exterior e interior de lujo

Con una estructura exterior diseñada por De Voogt y un interior proyectado por Sinot Yacht Architecture & Design, este yate de lujo de 44,65 metros de eslora y 9,2 de manga fue construido en el astillero holandés Feadship, y es uno de los seis modelos de F45 Vantage.

El ‘Familybilt’, un yate de lujo en el Puerto de Las Palmas para una de sus escalas / LP/DLP

Su casco de acero y su superestructura de aluminio, con una forma estilizada y moderna, ofrece un gran equilibrio entre rendimiento durante la navegación y la comodidad. La proa afilada se va ensanchando hacia la popa, que ofrece el espacio necesario para usarse como plataforma de baño.

Escala en el Puerto de Las Palmas antes de cruzar el Atlántico

La lujosa embarcación llegó al Puerto de Las Palmas la tarde de este miércoles procedente del puerto de Vigo y aunque no se ha notificado aún la fecha en la que partirá hacia Puerto Rico, sí se sabe que su estancia en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria será corta.

El barco tiene capacidad para alojar a diez personas en cinco suites

El Familybilt tiene capacidad para alojar a diez personas en cinco suites, además de espacio para albergar a los nueve tripulantes que se encargan de ofrecer todas las comodidades y servicios posibles durante la travesía. Parte de estos trabajadores se afanaban en la mañana de este jueves en cuidar las tres cubiertas que tiene este barco de lujo.

Entre los mejores yates del mundo

Según Boat Internacional, una de las publicaciones especializadas sobre este tipo de embarcaciones, el Familybilt se «encuentra entre el 30% de los mejores yates a motor del mundo por eslora total». Además de las cinco suites, el buque dispone de una amplia plataforma de baño, un bar interior, una terraza solarium, un jacuzzi en cubierta, un helipuerto y grandes y confortables zonas comunes interiores con ventanales que además de permitir la entrada de la luz solar ofrecen increíbles vistas durante los trayectos.

Con autonomía de 4.500 millas náuticas, es ideal para cruzar el Atlántico

Asimismo, tiene un garaje en el que se guardan las embarcaciones auxiliares y otros elementos con los que sus huéspedes pueden disfrutar durante la travesía de las actividades acuáticas.

Prestaciones técnicas y autonomía oceánica

En cuanto a sus prestaciones en la navegación, el barco cuenta con dos motores diésel y puede alcanzar una velocidad máxima de 14 nudos, aunque la velocidad 'crucero' es de 13 nudos.

Los tanques de combustible, con capacidad para 40.000 litros, le permite tener una autonomía máxima de 4.500 millas náuticas si se navega a 10 nudos, lo que hace del Familybilt una embarcación ideal para realizar largos viajes y atravesar el océano Atlántico, que es precisamente lo que se dispone a hacer cuando parta desde el Puerto de Las Palmas.