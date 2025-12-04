Guaguas Municipales premia la originalidad de doce escolares en su concurso anual de dibujo

Guaguas Municipales y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han premiado la imaginación y el ingenio artístico de 12 escolares en la edición anual del Concurso Infantil de Dibujo, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', cuyo objetivo es impulsar la movilidad con servicios de transporte asequibles, inclusivos y seguros, "garantizando que caminar, ir en bicicleta y utilizar Guaguas Municipales sean opciones viables para toda la ciudadanía", subrayó su director general, Miguel Ángel Rodríguez.

El certamen ha cumplido su 13ª edición con un récord de participación al contar con más de 1.700 trabajos presentados de 22 colegios de la Isla.

La entrega de premios del concurso, donde han participado alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, divididos en tres niveles diferentes, tuvo lugar en la sede central de Guaguas Municipales y fue animado por el actor Adrián Torrijos, en el papel de ‘Míster Tie’. Familiares, profesores y amigos acompañaron a los menores premiados.

Uno de los menores observa los dibujos finalistas. / La Provincia

Los tres finalistas de cada una de las categorías, junto al grupo especial de la sección para familiares de empleados, se llevaron como premio un pack de materiales de pintura y un diploma acreditativo, al tiempo que los dibujos finalistas han sido rotulados en gran formato en uno de los vehículos de Guaguas Municipales, que también cuenta con la firma de los autores.

Categoría 1. Educación Infantil

1er premio: Sofía Montesdeoca Díaz. Marpe Altavista

2º premio: Camille Delgado Muñoz. San José Fesd

3º premio: Mateo Cubillo Basilotta. Atlantic School

Categoría 2. De 1º a 3º de Educación Primaria

1er Premio: Abraham Almeida Suárez. Huertas de Palmar

2º Premio. Nara Guerra Vallejo. Fernando Guanarteme

3er Premio. Matías Moreno Reyes. Marpe Altavista

Categoría 3. De 4º a 6º de Educación Primaria

1er premio: Satya Azcona Rodríguez. Marpe Altavista

2º premio: Patricia Pulido Galowska. Santa Teresa de Jesús

3er premio: Valeria Hernández Barrera. La Garita – Alberto Manrique de Lara

Premios Familiares de Empleados