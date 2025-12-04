Guaguas Municipales premia la originalidad de doce escolares en su concurso anual de dibujo
Más de 1.700 trabajos de 22 colegios de Gran Canaria participaron en la edición que busca fomentar el uso del transporte público
Guaguas Municipales y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han premiado la imaginación y el ingenio artístico de 12 escolares en la edición anual del Concurso Infantil de Dibujo, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', cuyo objetivo es impulsar la movilidad con servicios de transporte asequibles, inclusivos y seguros, "garantizando que caminar, ir en bicicleta y utilizar Guaguas Municipales sean opciones viables para toda la ciudadanía", subrayó su director general, Miguel Ángel Rodríguez.
El certamen ha cumplido su 13ª edición con un récord de participación al contar con más de 1.700 trabajos presentados de 22 colegios de la Isla.
La entrega de premios del concurso, donde han participado alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, divididos en tres niveles diferentes, tuvo lugar en la sede central de Guaguas Municipales y fue animado por el actor Adrián Torrijos, en el papel de ‘Míster Tie’. Familiares, profesores y amigos acompañaron a los menores premiados.
Los tres finalistas de cada una de las categorías, junto al grupo especial de la sección para familiares de empleados, se llevaron como premio un pack de materiales de pintura y un diploma acreditativo, al tiempo que los dibujos finalistas han sido rotulados en gran formato en uno de los vehículos de Guaguas Municipales, que también cuenta con la firma de los autores.
Categoría 1. Educación Infantil
- 1er premio: Sofía Montesdeoca Díaz. Marpe Altavista
- 2º premio: Camille Delgado Muñoz. San José Fesd
- 3º premio: Mateo Cubillo Basilotta. Atlantic School
Categoría 2. De 1º a 3º de Educación Primaria
- 1er Premio: Abraham Almeida Suárez. Huertas de Palmar
- 2º Premio. Nara Guerra Vallejo. Fernando Guanarteme
- 3er Premio. Matías Moreno Reyes. Marpe Altavista
Categoría 3. De 4º a 6º de Educación Primaria
- 1er premio: Satya Azcona Rodríguez. Marpe Altavista
- 2º premio: Patricia Pulido Galowska. Santa Teresa de Jesús
- 3er premio: Valeria Hernández Barrera. La Garita – Alberto Manrique de Lara
Premios Familiares de Empleados
- Mención especial: Jorel Sánchez Valido
- Mención especial: Mireia Sánchez Valido
- Mención especial: Neizan Santana Díaz
