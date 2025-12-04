Josefa Natividad Mendoza Ríos, nueva directora de Igualdad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el nombramiento de Josefa Natividad Mendoza Ríos como directora general de Igualdad y Diversidad. Mendoza es licenciada en Psicología y experta universitaria en Dirección de Recursos Humanos. Aporta una trayectoria profesional de más de tres décadas en distintas áreas de la Administración Pública, respaldada por una sólida especialización en gestión de equipos, recursos humanos y políticas públicas orientadas a la igualdad.

Cuenta con una amplia experiencia en la organización del trabajo y en la coordinación de equipos humanos, así como en la gestión administrativa y técnica de proyectos. Ha desarrollado funciones de responsabilidad en el ámbito de la inserción sociolaboral, especialmente en programas dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género. En este campo, ha ejercido como coordinadora de la Red de Orientación Laboral para el Empleo, centrada en el diseño de Itinerarios Personalizados en el marco del Programa de Inserción Sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, en coordinación con el Instituto Canario de la Igualdad (ICI). También ha impulsado y ejecutado proyectos financiados con fondos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, impartiendo formación especializada para profesionales vinculados a la inserción sociolaboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Experiencia

Asimismo, ha diseñado materiales técnicos de referencia, como la guía para el abordaje de la violencia de género desde el ámbito laboral y una guía informativa sobre la Red de Servicios y Centros de Atención Especializada para Víctimas de Violencia de Género del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares.

Ha representado a Canarias en el Grupo Técnico de Transversalidad creado por el Servicio Público de Empleo Estatal para el desarrollo e integración de la perspectiva de género, un trabajo financiado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Además, ha asumido la responsabilidad de la gestión, desarrollo y seguimiento de los convenios de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Congregación “Oblatas del Santísimo Redentor” en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, orientados a la formación e inserción de mujeres víctimas de violencia de género, de trata o de explotación sexual, también con financiación europea a través del MRR.

Diez candidaturas

“De su trayectoria se desprende una sólida capacidad en la dirección y coordinación de equipos, en la negociación y en el liderazgo de proyectos, a lo que se suma un conocimiento especializado en gestión de recursos humanos, procedimientos administrativos, gestión de fondos europeos y contratación pública”, ha resaltado la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín.

Con este nombramiento, la Concejalía de Recursos Humanos culmina el proceso selectivo para la provisión, mediante libre designación, de este puesto directivo fruto de la convocatoria que, a través de publicidad y concurrencia, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de agosto. A la convocatoria se presentaron diez candidaturas que acreditaban los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.