Operación salvar los árboles para mejorar su salud: Las Palmas de Gran Canaria tiene un plan

Un plan de renovación del arbolado y uno de nuevas plantaciones a modo de calendario son algunas de las ideas que propone el primer plan director de arbolado de Las Palmas de Gran Canaria. El informe elaborado por la concejalía de Parques y Jardines, que dirige Gemma Martínez Soliño, establece una serie de medidas para paliar para poder paliar la mala situación que padecen los árboles y palmeras de la ciudad. Entre otras, destaca trasladar los alcorques de las aceras allá donde se pueda y hacerlos entre plazas de aparcamientos. Esto reduciría el número de estacionamientos, pero permitiría separar los ejemplares de las fachadas de los edificios.

El objetivo de este nuevo modelo de cuidados del arbolado es conseguir un mayor número de ejemplares y estén más sanos. Según el diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento, la proporción de árboles y palmeras en Las Palmas de Gran Canaria está por debajo de lo recomendable. Actualmente existen en la ciudad 61.205 ejemplares. De estos, 37.383 son árboles (el 61%) y 23.822 palmeras (39%). La idea es poder incrementar estas cifras en los próximos años mediante las medidas propuestas en el plan director, el cual también incluye directrices y protocolos a seguir de cara a realizar podas, trasplantes o ante obras.

Plan de renovación del arbolado

El plan de renovación del arbolado está pensado para paliar el mal diseño urbano de las calles de la ciudad, el cual no ha sido pensado en numerosas ocasiones para acoger alcorques. La idea será detectar los ejemplares sin futuro, es decir, aquellos que tienen defectos graves -baja vitalidad, decaídos o directamente secos- o demanden excesivas podas cíclicas. Debe haber especial atención a las especies en bancos o junto a semáforos que no ofrezcan sombra y también a los parques infantiles, donde hay numerosas ejemplares dañados por los suelos de caucho.

El plan incluye una revisión de los árboles que estén provocando problemas por la cercanía a las fachadas

También plantea revisar aquellos árboles que estén provocando problemas a la ciudadanía por su ubicación. La capital cuenta con aceras estrechas, donde en ocasiones el tronco está a apenas un metro de las fachadas. Esto obliga a podas continuas que debilitan la planta para evitar, por ejemplo, que las ramas entren en las viviendas. Para dar una solución, proponen sacar los alcorques a la zona de aparcamiento, reduciendo algunos estacionamientos.

Con este tipo de actuación habrá calles con menos árboles que en la actualidad, pero estarán más sanos. Además, el informe recomienda colocar bolardos para evitar choques de vehículos que provoquen daños al tronco y llenar los alcorques de vegetación secundaria para evitar que las mascotas orinen en el tronco.

Hojas de un árbol de la ciudad afectadas por la mosca blanca / José Carlos Guerra

Plan de nuevas plantaciones

En cuanto al plan de nuevas plantaciones, el objetivo será aumentar la masa verde de la ciudad para mejorar el confort y la calidad del aire. Actualmente no existe una campaña anual de plantaciones y estas se hacen según la demanda que vaya surgiendo, principalmente para reponer aquellos árboles o palmeras que están dañados, enfermos o directamente han muerto. La nueva planificación estará basada en detectar alcorques vacíos, las zonas con ejemplares en mal estado, las zonas donde se debe generar sombra y zonas de nueva construcción.

Junto a colegios o parques infantiles se deberán evitar las especies espinosas o con frutos pequeños

El plan dará prioridad a una serie de zonas: vías de alto tránsito peatonal o carril bici donde haya carencias de árboles de porte -habrá que evitar especies espinosas o que provoquen alergias-; zonas de estancia y de uso público como plazas y paseos con bancos, con ejemplares de copa grande sin frutos que generen suciedad; y entornos de parques infantiles, colegios o juegos biosaludables, donde se deberán evitar especies espinosas o con frutos pequeños. Junto a centros de salud la idea será priorizar especies con baja alergenicidad.

La concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, apunta que "aumentar las infraestructuras verdes en una ciudad ya colmatada, donde históricamente no se han reservado suficientes espacios para la cobertura vegetal, es un desafío, pero también una necesidad". Martínez Soliño realza la importancia del verde para el bienestar, "la salud física y mental, porque favorece la convivencia y porque el cambio climático no dará tregua".