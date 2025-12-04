Las Palmas de Gran Canaria canaliza el barranco de Chiscano para la reposición de Las Rehoyas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria canalizará parte del barranco de El Cardón. El proyecto ha salido esta semana a licitación por 569.496 euros, con un plazo de ejecución previsto de seis meses. Esta obra es necesaria para habilitar los accesos a las 152 viviendas de reposición de Las Rehoyas de la calle Doctor Chiscano. Los trabajos están paralizados desde el pasado mes de julio y su finalización está prevista ahora para 2028.

El proyecto consiste en la construcción de una canalización entre la curva de la calle Doctor Chiscano y 100 metros lineales aguas arriba. Según el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto permitirá dar solución a problemas de salud pública, de mantenimiento del canal y de desarrollo urbanístico de la zona. El cauce, que es tributario del barranco de La Ballena, ya se encuentra soterrado bajo el hospital Doctor Negrín.

Estructura de hormigón armado

Para canalizar las aguas se hará una estructura de hormigón armado en forma de arco por donde discurrirán las escorrentías en caso de lluvia. Los trabajos incluyen labores de movimiento de tierras, cimentación y estructura, rellenos, ejecución de muros, instalación de elementos de drenaje, colocación de materiales granulares y pavimentos. Una vez estén finalizados, la empresa adjudicataria deberá equiparar la cota de la canalización a la vía.

La intervención permitirá la ejecución del vial que dará acceso a los cuatro bloques de las 152 viviendas de Doctor Chiscano, por lo que es una obra complementaria. Los trabajos de esta promoción comenzaron en enero de 2023 y apenas se encuentra al 18% de ejecución. Estos llevan paralizados desde julio, pendiente de una modificación del proyecto original. Entre los inconvenientes que se ha encontrado la constructora está, precisamente, dar una mayor resistencia a los garajes frente al barranquillo colindante.

Ben Magec ecologistas en acción denunció en marzo de 2023 la construcción de las 152 viviendas de Doctor Chiscano ante un posible "grave impacto medioambiental" en el barranquillo del Cardón. El TSJC rechazó a principios de este año paralizar los trabajos de manera cautelar. Los servicios jurídicos municipales argumentaron que la promoción no invade el cauce.