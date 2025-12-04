Las Palmas de Gran Canaria da la bienvenida a la Navidad con cuatro millones de luces y un concierto de Nia

La Navidad es sinónimo de brillo y, este año, Las Palmas de Gran Canaria resplandece más que nunca. La plaza de Santa Ana se convirtió en el epicentro del encendido de los cuatro millones de luces led repartidas en la ciudad para dar la bienvenida a la temporada festiva. La noche arrancó con una emotiva obertura que narraba la historia de la pequeña Nöelle, un cuento escénico que ablandó el corazón de las miles de personas reunidas tanto en la plaza como frente a las pantallas gigantes instaladas en Triana y en la plaza del Pilar Nuevo. Tras ese momento de ternura compartida, llegó la escena más esperada. La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la niña iniciaron la cuenta atrás y en ese segundo de gracia, la luz se desplegó por todos los rincones, dando paso al espíritu de 'Sueña la Navidad'.

Al quedarse profundamente dormida, Nöelle accede a un mundo de magia a través de un cartel que cobra vida, un tránsito imaginario que refuerza el mensaje de recuperar la ilusión infantil por estas fechas. La función buscó precisamente despertar, en pequeños y mayores, la emoción propia de la Navidad. Sus sueños se convirtieron en realidad frente a un público expectante por una actuación frenética. Primero apareció una acróbata que dibujó piruetas en el aire sobre las cabezas de los espectadores, y mientras, un nutrido grupo de alumnas y alumnos de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez, vestidos de rojo y blanco, desfilaron hasta el escenario. Una de ellas cantó una dulce canción navideña con una letra que daba la bienvenida al sentimiento navideño en algunos de los barrios de la capital.

Un sueño

Los voladores pintaron el cielo y dieron paso a los elfos, que sacaron a un gran oso de peluche de una enorme caja de regalo, para unirse al baile. Mientras, los ayudantes de Santa pegaban las piezas del cartel de la programación, como si de un puzzle se tratara. En un abrir y cerrar de ojos, una decena de soldaditos de plomo aparecieron para expandir la vibrante música de los tambores. De la misma manera se desplegaron las bailarinas de ballet, que con su delicada danza trajeron la nieve a la capital grancanaria, aunque el abrigo era completamente innecesario. En los sueños puede pasar lo que sea, y por eso no faltaron personajes tan alocados como unas piruletas gigantes que lo dieron todo en la pista de baile.

La noche arrancó con una emotiva obertura que narraba la historia de la pequeña Nöelle

Nöelle apareció en el escenario y, con una gran sorpresa por aquel despliegue navideño, dijo: "Soñé esta Navidad, la dibujé, ahora está viva y solo falta que brille". Aunque algunos de los conjuntos lumínicos del entorno ya estaban encendidos antes de la cuenta atrás, cuando Darias y Nöelle apretaron el gran botón las luces de la plaza se encendieron y los fuegos artificiales las hicieron brillar aún más. La alcaldesa destacó que fue "un día de sueños, emociones, e ilusiones" y confesó que le "encanta la Navidad". La regidora aseguró que la ciudad es "la única que tiene personajes navideños" como son los cascanueces y los caballitos de carrusel.

Concierto de Nia

Tras el encendido, la cantante grancanaria Nia ofreció un concierto que hizo vibrar a la plaza. La artista interpretó temas del imaginario colectivo, clásicos que el público coreó con entusiasmo, junto a canciones propias que sus fans celebraron especialmente. Sonaron piezas como Una sobre el mismo mar, Navidad, Navidad o Santa Claus llegó a la ciudad, además de Color esperanza, Palosanto o Me sientas bien. Sobre las tablas de Santa Ana también se subió David Afonso, que acompañó a la artista en la interpretación de canciones como Blanca Navidad.

Nia interpretó temas del imaginario colectivo, clásicos que el público coreó con entusiasmo, y canciones propias

Mientras tanto, la Ciudad de la Navidad también abrió sus puertas este jueves en el Parque Santa Catalina, inaugurada por el grupo Los Salvapantallas, así como la sucesión de disyoqueis y grupos locales que pusieron ritmo y alegría. Este enclave festivo está decorado con árboles, decenas de cascanueces, caballitos de carrusel, figuras con forma de piruleta y arcos ornamentales transitables iluminados con tecnología LED. Además, cuenta con un coqueto mercado navideño compuesto por 70 casetas de madera que ofrecen un variado catálogo de productos: regalos, juguetería, decoración, libros, música, bisutería, ropa, complementos, cosmética y repostería. A todo ello se suma una feria de atracciones, una pista de patinaje sobre hielo, una zona gastronómica, un escenario que acogerá diferentes propuestas musicales y culturales, y la Casa de la Navidad, que abrirá a partir del sábado para recibir a familias y escolares.

Talleres y actividades

En cuanto al programa festivo, la Ciudad de la Navidad acogerá talleres y actividades durante tardes de sábado y matinales de domingo, pensados especialmente para los más pequeños. También está previsto un videomapping que se proyectará sobre la fachada de la catedral los días 18, 19 y 20 de diciembre, con ilustraciones realizadas por niños de la ciudad. Además, habrá espectáculos lumínicos en Triana, Santa Ana y La Puntilla cada día a las 19:30 horas, un guiño diario al espíritu navideño.

Los barrios fueron los primeros en encender sus luces. Lomo Los Frailes inauguró las decoraciones el pasado 28 de noviembre y, de forma progresiva, se fueron activando en el resto de distritos. Ahora ha sido el turno de Santa Ana, Santa Catalina, Triana, Mesa y López, la plaza de España, La Puntilla y Juan Rejón. La decoración no se limita únicamente al alumbrado, sino que incorpora elementos como caballos de carrusel, cascanueces y decenas de figuras recuperadas de otras ediciones que, tras delicados trabajos de restauración, han sido recicladas para seguir formando parte del paisaje navideño de la ciudad.