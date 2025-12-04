Deportes
Las Palmas de Gran Canaria licita el suministro de material deportivo, textil y trofeos del IMD para cinco años
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte invierte más de 312.000 euros
El Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) ha sacado a licitación el contrato para el suministro del material necesario para el desarrollo de sus actividades deportivas durante los próximos cinco años sin posibilidad de prórroga.
El valor estimado es de 312.962,55 euros, para todo el periodo.
El procedimiento, de carácter abierto, se estructura en tres lotes independientes, "con el objetivo de garantizar un abastecimiento estable, de calidad y adaptado a las necesidades de los diferentes programas municipales", destacó la concejala del área, Carla Campoamor.
"Con esta licitación, el IMD refuerza su compromiso con la mejora y planificación de los recursos materiales destinados a la promoción del deporte en la ciudad, asegurando que clubes, escuelas y actividades municipales dispongan de equipamiento adecuado, actualizado y suministrado en tiempo y forma”, subrayó Campoamor.
Desglose
El primer lote de la licitación, con un valor estimado de 98.211,40 euros, comprende el suministro de material deportivo fungible, entre ellos balones, redes y equipamiento para entrenamientos y actividades regladas y no regladas.
El segundo lote, cuyo coste es de 115.070,70 euros, incluye trofeos, medallas y placas destinados a actos oficiales, premiaciones y reconocimientos institucionales, incorporando el grabado y la personalización con la imagen corporativa.
El tercero, con un valor de 99.644,45 euros, se centra en material textil deportivo, como camisetas, equipaciones, gorras o mochilas, que deberán entregarse con la serigrafía oficial.
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de diciembre a las 15:00 horas.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas