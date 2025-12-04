Zafarrancho en el Risco de San Nicolás: El Ayuntamiento retira 6.000 kilos de escombros y enseres

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha desarrollado una actuación especial en el barrio de San Nicolás que ha permitido retirar cerca de 6.000 kilos de escombros, trastos y residuos voluminosos procedentes de vertidos incontrolados detectados en distintos puntos del entorno.

Para ejecutar estos trabajos fue necesaria la participación de maquinaria pesada, entre ellos un tractor, dos camiones de caja abierta, así como un dispositivo formado por diez operarios y operarias del servicio, que actuaron a lo largo de toda la jornada para dejar la zona en condiciones adecuadas.

Importancia de la colaboración ciudadana

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, destacó que “esta actuación forma parte del refuerzo que estamos impulsando en todos los barrios para combatir los vertidos incontrolados y mejorar la imagen de nuestra ciudad”. En este sentido, subrayó que “San Nicolás es un barrio con una orografía compleja y requiere intervenciones específicas, pero estamos comprometidos en garantizar la higiene urbana y actuar cada vez que sea necesario”.

Alemán aprovechó para insistir en la importancia de la colaboración ciudadana: “Pedimos a los vecinos y vecinas que hagan uso del Servicio de Recogida de Enseres y de los Puntos Limpios, porque abandonar residuos en la vía pública genera focos insalubres y perjudica a todo el barrio”

Esta actuación se enmarca en el plan de trabajos especiales que el Ayuntamiento desarrolla de manera periódica en diferentes zonas del municipio, con el objetivo de reforzar la limpieza y atajar situaciones de acumulación de residuos que requieren medios adicionales.