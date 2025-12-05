Alianza Educativa por la educación financiera: Liberty Education Solutions y Genyus.

Dácil Coello, abogada de profesión y con un Máster en Dirección de Centros Educativos, es una figura clave en el panorama educativo en España. Su trayectoria profesional comenzó en el colegio de su propia familia y como abogada de colegios concertados en Canarias. Esta doble experiencia en el terreno le permitió identificar las necesidades de los alumnos, impulsándola a innovar en un ámbito que considera fundamental: la educación financiera.

Con una visión apasionada, Dácil Coello se convirtió en la creadora e implementadora pionera en España de un programa de educación financiera dirigido a niños y jóvenes desde los 3 hasta los 17 años. En su propio colegio, desarrolló un modelo integral y perfectamente estructurado, que integraba conceptos básicos de finanzas personales —como el ahorro, el presupuesto y la toma de decisiones responsables— en el currículo diario, adaptados a cada etapa desde infantil hasta bachillerato, y al que sumó la creación de una ciudad financiera a escala.

Su implementación fue un hito, reclamo para familias y alumnos, ya que en Canarias, donde la educación financiera es un tema casi inexistente, ella demostró que era posible y beneficioso. Tras la venta del colegio a un grupo educativo de ideario cristiano, Dácil decidió dar un paso más y fundó Liberty Education Solutions, una consultoría educativa nacional con una fuerte presencia en nuestras Islas Canarias.

Su objetivo: llevar este programa innovador a todos los colegios de todas las ciudades de España, independientemente de su tamaño o ubicación. "La educación financiera no es un lujo, es un aprendizaje esencial para equipar a las nuevas generaciones con herramientas necesarias en un mundo económico cada vez más complejo", afirma Dácil, quien se posiciona como una ferviente defensora de estos conocimientos. Para ella, integrar la alfabetización financiera en el sistema educativo genera ciudadanos libres.

Ahora celebra una nueva y gran alianza al convertirse en embajadora oficial de Genyus School para toda Canarias, la Metodología Educativa®️ referente en España, que mediante sus Proyectos y Plataforma educativa innovadora, impulsa la educación financiera y el emprendimiento a través de recursos digitales, experiencias prácticas y proyectos diseñados para niños y jóvenes.

El CEO de Genyus, Pedro Carrillo, ha expresado su satisfacción por esta unión con Liberty Education Solutions y destaca que se trata de “un paso muy significativo para fortalecer la competencia financiera y emprendedora en las islas”. Genyus School, reconocido este año como Mejor Proyecto Educativo de España del 2025, avanza así en su objetivo de acercar herramientas reales y accesibles a los centros educativos canarios.

“Es un orgullo poder acompañar a los colegios de Canarias en esta nueva etapa”, señala Carrillo. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas organizaciones con el archipiélago y abre la puerta a que cada vez más centros puedan incorporar conocimientos esenciales para la vida. ¡Les deseamos los mayores éxitos en esta nueva fase compartida!