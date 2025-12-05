La Feria de Navidad de Siete Palmas incorpora una atracción nunca vista en Canarias

La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria ya ha llegado oficialmente, y el barrio de Siete Palmas no se queda atrás. Su tradicional feria navideña ya está lista un año más, de la mano de la Asociación de Industriales Feriantes de Las Palmas, para hacer brillar este barrio capitalino con luces y emoción durante todo un mes. Inaugurada el pasado jueves 4 de diciembre, viene prometiendo diversión, grandes clásicos y novedades exclusivas para todos los públicos hasta el 7 de enero de 2026.

Con un ambiente navideño renovado, la feria está ubicada en su emplazamiento habitual, junto al Estadio de Gran Canaria. Tiene un horario de 17:00 a 00:00 horas todos los días y el espacio incluye una zona de aparcamiento gratuito y vigilado para que todos los visitantes puedan disfrutar sin preocupaciones de las atracciones, que están a un precio de tres euros por una ficha y cinco euros por dos.

Su gran reclamo es el Top Gun XXL, una atracción de 20 metros de altura y giros de 360 grados

Esta nueva edición trae consigo algunas novedades nunca vistas en Canarias que, según apuntan los organizadores de la feria, pueden marcar "un antes y un después" en la historia de esta cita navideña. Su gran reclamo es el Top Gun XXL, una atracción que ofrece "un espectáculo en movimiento" a través de giros de 360 grados en el cielo sincronizados con efectos acuáticos.

Más de 20 metros de altura y una "velocidad extrema" garantizan toda una experiencia sensorial "jamás vivida" en el Archipiélago, simbolizando "un salto cualitativo en el ocio navideño de Gran Canaria".

Feria de Navidad de Siete Palmas / José Carlos Guerra

Agua y adrenalina

Tras la cabina para comprar los tickets de la atracción, Samuel González Santana explica que la máquina se compró en Italia. En este caso es de segunda mano y tiene unos pocos años de uso, pero indica que una nueva puede costar entre 700.000 y 800.000 euros.

"El tema del agua y la adrenalina es una novedad y puede ir muy bien aquí. Nosotros hemos ido a otras ferias tanto en España como fuera del país y a mí siempre me ha llamado la atención. Ya estamos dando los primeros viajes y seguro que va a gustar. Algunas personas, al ver los chorros con la fuente, se piensan que se van a mojar, pero obviamente no lo vamos a hacer porque estamos en invierno", matiza.

Los primeros pasajeros

Entre las primeras personas en subirse al Top Gun XXL se encuentran Alejandra Ortega Denis y su hermano Hugo. Ella se llevó una sorpresa porque esperaba unos juegos más enfocados en niños pequeños, pero asegura que se está divirtiendo bastante.

"No la había visto antes y me encanta. La había probado en la Warner y no me esperaba verla aquí", cuenta Alejandra sobre la Top Gun XXL, a lo que Hugo, de 12 años, añade: "Me mareé un poquito pero estaba guapo, a mí me gustó. Yo repetiría".

Los feriantes también han incorporado una nueva olla con mayor capacidad y más velocidad que ya está multiplicando la adrenalina de toda persona que monta en ella.

Seis nuevas atracciones

En total hay seis estrenos que incluyen juegos para todos los públicos, como son unos cañones interactivos que ya están dejando risas a su paso. Gracias a ellos, más de una familia ya ha podido averiguar quiénes tienen más habilidad y puntería para atinar en la diana.

Asimismo, un nuevo tren bruja empezará a circular pronto para portar misteriosos efectos, humor y sorpresas. Pero quienes busquen una verdadera experiencia inmersiva no se pueden perder el simulador dinámico 5D, que permite todo un viaje sin tener que desplazarse de unos asiento ubicados dentro de una cabina oscura.

Vivir una película desde dentro

Tal y como cuenta Antonio Santana, "la persona que se sube experimenta la sensación de estar dentro de una película". Cada día van a poner una diferente, en todo caso enfocada a que toda la familia pueda disfrutar de la experiencia. Los largometrajes que han seleccionado, para sacar el mayor rendimiento posible a esta tecnología, son de temáticas como motos, coches o naves espaciales.

En el futuro actualizarán a 9D, pero Santana destaca que el 5D ya da mucho juego por sí mismo: "Los movimientos van todos sincronizados con la película. La velocidad, el giro... todo se experimenta a través de los movimientos. Se mueve la cabina entera".

La feria estrena unos toros mecánicos recién fabricados con velocidad progresiva

Por su parte, la feria incorporará cinco toros mecánicos recién fabricados con velocidad progresiva y distintos modos adaptables que se estrenarán en Siete Palmas. De hecho, todavía no se han montado porque se encuentran en el barco, camino a Gran Canaria.

Pero la cosa no termina ahí: los clásicos que siempre triunfan están, un año más, repartiendo emociones en cada movimiento. No podían faltar atracciones como el Pulpo, el Dragón, el Master, el Star Tree o los míticos cochitos de choque, que gustan tanto a mayores como a niñas y niños. Los más pequeños de la casa también tienen un amplio abanico de atracciones infantiles para elegir, incluyendo colchonetas, piscinas de bolas o camas elásticas, entre otras.

Ambiente navideño

Se espera que miles de visitantes pasen por la feria a lo largo de diciembre y a principios de enero, donde todas las tardes de diversión y disfrute estarán presididas por un gran Papá Noel que está siendo protagonista de muchas fotografías familiares. Una vez dentro, las luces de colores y la música crean el ambiente perfecto para un encuentro navideño con la familia y amigos.

En la feria tampoco falla la comida: algodón de azúcar, perritos calientes, salchipapas, choripanes, hamburguesas, piñas asadas y refrescos son solo una parte de la oferta que se puede encontrar en distintos puestos.

Junto a ellos también hay máquinas para pescar peluches o pruebas de puntería y tiros con penalti con premios. Así, las personas que logren atinar, podrán llevarse a casa mini motos, pequeños electrodomésticos, patinetas, consolas o camisetas de jugadores, entre otros.

Una inauguración solidaria

Al igual que en otras ediciones anteriores, la inauguración de la feria estuvo marcada por la solidaridad. De este modo, la tarde del pasado jueves 4 de diciembre la protagonizaron las sonrisas e ilusiones de más de 600 niñas y niños que, de forma totalmente gratuita, disfrutaron de las decenas de atracciones dispuestas por la Asociación de Industriales Feriantes de Las Palmas.

Concretamente, las niñas y niños beneficiaros pertenecen a los programas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así, las celebraciones navideñas se abrieron a una infancia vulnerable para que todas y todos puedan disfrutar de la ilusión propia de esta época del año.