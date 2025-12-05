Así es el día a día de la aventura del único barco canario en la ARC 2025

La travesía de Jaime Lang Lenton, Bjorn Christ, Carlos Gallardo, Manolo Lorenzo y Pilar Socorro está a punto de completarse. Los cinco aventureros zarparon del Muelle Deportivo a finales de noviembre a bordo del Keep Sailing V para participar en la 40.ª edición de la ARC y ya se encuentran a solo unos días de alcanzar su destino: la isla caribeña de Santa Lucía, donde les espera la línea de meta.

El día a día a bordo, que han ido mostrando en vídeo, ha estado marcado por tareas y hábitos que les ayudaban a mantener el ritmo de la travesía. Cenas variadas, divertidas sobremesas, alguna que otra cerveza y un poco de vino se combinaban con mucho trabajo: limpiar la cubierta, asumir las labores rutinarias de mantenimiento y dedicar tiempo al ejercicio físico, clave para evitar el abotargamiento tras tantos días en el mar. Pequeñas rutinas que, en conjunto, les permitían despejarse y sobrellevar el cruce con buen ánimo, incluso aunque el barco en el que han navegado sea especialmente cómodo y espacioso.

El Keep Sailing V, único barco canario del evento, cuenta con 15 metros de eslora, ocho de manga y cerca de 150 metros cuadrados de superficie útil. A bordo disponen de cuatro camarotes con baño tipo suite y dos cabinas adicionales en la proa que habilitaron como almacén para los víveres. Antes de zarpar cargaron dos tanques de 500 litros de combustible, otros dos de 300 litros de agua y dos desalinizadoras.

Prepararon también las provisiones para las semanas previstas en el Atlántico: alimentos congelados, productos canarios como ambrosías, galletas o café, material para pescar y, por supuesto, ingredientes básicos —como arroz o carne— que acabaron convirtiéndose en paellas y hamburguesas durante la travesía.

Tras recorrer más de 2.000 millas rumbo al puerto de Rodney Bay, en la isla de Santa Lucía, y navegar junto a otros 145 barcos de distintos países, el Keep Sailing V ocupa el puesto 47 de la clasificación general en el momento de escribir estas líneas. Solo les queda completar las últimas millas para amarrar, por fin, en Santa Lucía.